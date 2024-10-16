Атака РФ в Украине. Воздушные силы сбили еще 17 "шахедов"

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 ударных дронов. Таким образом, украинская ПВО с ночи сбила 68 вражеских беспилотников во время атаки РФ на Украину.
Главные тезисы
- Украинская ПВО сбила 68 вражеских беспилотников в результате атаки РФ на Украину.
- Военные сообщают об успехах украинских сил в противодействии воздушным атакам, избавившись от 17 ударных дронов.
- Российские дроны, запущенные из регионов РФ, нападали на различные области Украины, в том числе на Донбасс и Черниговщину.
- Активное противодействие РЭБ помогло локализовать поражение 60 российских беспилотников в разных регионах Украины.
- Для отражения нападения включены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы украинских Воздушных Сил и Сил обороны.
Воздушные силы доохотили вражеские дроны
Как отмечают военные, по состоянию на 13:00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются.
По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбиты еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре — локационно потеряны.
Таким образом, в ночь на 16 октября 2024 года из 136 ударных БпЛА было сбито — 68, локационно потеряно — 64, вернулись в Россию — 2, зафиксировано попадание 2 дронов.
РФ атаковала Украину свыше 130 дронов
Как отмечают военные, по состоянию на 7:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БПЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.
В результате активного противодействия РЭБ 60 российских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется.
Дроны захватчики запускали из районов русских городов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск.
К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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