Атака РФ на Україну. Повітряні сили збили ще 17 "шахедів"

Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів. Таким чином українська ППО з ночі збила 68 ворожих безпілотників під час атаки РФ на Україну.

Повітряні сили дополювали ворожі дрони

Як зазначають військові, станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються.

За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири — локаційно втрачено.

Фото — t.me/kpszsu

Таким чином загалом у ніч на 16 жовтня 2024 року зі 136 ударних БпЛА було збито — 68, локаційно втрачено — 64, повернулись у Росію — 2, зафіксовано влучання 2 дронів.

РФ атакувала Україну понад 130 дронами

Як зазначають військові, станом на 7:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.