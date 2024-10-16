Атака РФ на Україну. Повітряні сили збили ще 17 "шахедів"
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Україну. Повітряні сили збили ще 17 "шахедів"

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну. Повітряні сили збили ще 17 "шахедів"

Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів. Таким чином українська ППО з ночі збила 68 ворожих безпілотників під час атаки РФ на Україну.

Головні тези:

  • Українська ППО знищила 17 ворожих дронів під час нападу РФ на Україну.
  • Загалом у ніч на 16 жовтня 2024 зі 136 ударних БпЛА було збито 68, а 64 втрачено.
  • Росія використала понад 130 дронів під час атаки, яка відбулася у різних областях України.
  • Російські дрони запускали з території Курськ, Орель та Приморсько-Ахтарськ.
  • Українські Повітряні Сили та Сили оборони активно діяли для відбиття нападу, задіявши авіацію та зенітні ракетні війська.

Повітряні сили дополювали ворожі дрони

Як зазначають військові, станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються.

За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України  збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири — локаційно втрачено.

Фото — t.me/kpszsu

Таким чином загалом у ніч на 16 жовтня 2024 року зі 136 ударних БпЛА було збито — 68, локаційно втрачено — 64, повернулись у Росію — 2, зафіксовано влучання 2 дронів.

РФ атакувала Україну понад 130 дронами

Як зазначають військові, станом на 7:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Також повідомляється, що від 19:00 15 жовтня до ранку 16 жовтня росіяни завдали удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої території Донеччини та керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області РФ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 31 ворожий "шахед" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО Сухопутних військ ЗСУ знищила 164 російські дрони за тиждень
Олександр Павлюк
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну понад 130 дронами. Сили ППО збили 51 "шахед"
Повітряні Сили ЗСУ
РФ атакувала Україну понад 130 дронами. Сили ППО збили 51 "шахед"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?