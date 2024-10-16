Атака РФ на Україну. Повітряні сили збили ще 17 "шахедів"

Сили протиповітряної оборони знищили 17 ударних дронів. Таким чином українська ППО з ночі збила 68 ворожих безпілотників під час атаки РФ на Україну.
Головні тези:
- Українська ППО знищила 17 ворожих дронів під час нападу РФ на Україну.
- Загалом у ніч на 16 жовтня 2024 зі 136 ударних БпЛА було збито 68, а 64 втрачено.
- Росія використала понад 130 дронів під час атаки, яка відбулася у різних областях України.
- Російські дрони запускали з території Курськ, Орель та Приморсько-Ахтарськ.
- Українські Повітряні Сили та Сили оборони активно діяли для відбиття нападу, задіявши авіацію та зенітні ракетні війська.
Повітряні сили дополювали ворожі дрони
Як зазначають військові, станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються.
За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири — локаційно втрачено.
Таким чином загалом у ніч на 16 жовтня 2024 року зі 136 ударних БпЛА було збито — 68, локаційно втрачено — 64, повернулись у Росію — 2, зафіксовано влучання 2 дронів.
РФ атакувала Україну понад 130 дронами
Як зазначають військові, станом на 7:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.
Дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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