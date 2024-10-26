Атака Росії на Київ та Дніпро — загинули 4 людини
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Київ та Дніпро — загинули 4 людини

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро

Щонайменше троє мирних мешканців Дніпра стали жертвами нової ракетної атаки російських загарбників, яка сталася увечері 25 жовтня. У Києві загинула дівчинка 2009 року народження.

Головні тези:

  • Під удар армії РФ цього разу потрапили Київ та Дніпро.
  • Серед загиблих мирних мешканців - двоє дітей.
  • Російські загарбники пошкодили декілька житлових будинків, лікарень, автомобілів та іншу інфраструктуру у Дніпрі. У Києві пошкоджені квартири.

Атака Росії на Дніпро — останні подробиці

У Дніпрі троє людей загинули, серед них — дитина. 19 постраждалих, з них четверо — діти. Восьмеро — госпіталізовані. Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Окрім того, наголошується, що під новий удар ворога потрапили житлова двоповерхівка та гараж.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Цього разу російські загарбники пошкодили 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто, понівичили корпуси лікарні.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

За словами Сергія Лисака, після того, як пролунали перші вибухи, на допомогу людям примчали всі служби — ДСНС, "швидка", поліція.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Працюють і благодійники. Організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 т будівельного сміття.

Фото: facebook.com/p/Сергій-Лисак

Армія РФ також здійснила атака на Нікопольщину — вдарила по райцентру і Марганецькій громаді.

Для цього ворог використав дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Люди цілі.

Атака РФ на Київ — що відомо

Увечері 25 жовтня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі прогримів вибух — російський дрон влучив у житловий будинок.

Горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці, — заявив міський голова.

Згодом стало відомо, що пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували.

Загинула дівчинка 2009 року народження. Постраждали 5 людей. Чотирьом надали допомогу на місці, одну людину госпіталізували, — повідомив Кличко.

На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.

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