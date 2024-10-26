Атака Росії на Київ та Дніпро — загинули 4 людини

Щонайменше троє мирних мешканців Дніпра стали жертвами нової ракетної атаки російських загарбників, яка сталася увечері 25 жовтня. У Києві загинула дівчинка 2009 року народження.
Головні тези:
- Під удар армії РФ цього разу потрапили Київ та Дніпро.
- Серед загиблих мирних мешканців - двоє дітей.
- Російські загарбники пошкодили декілька житлових будинків, лікарень, автомобілів та іншу інфраструктуру у Дніпрі. У Києві пошкоджені квартири.
Атака Росії на Дніпро — останні подробиці
Окрім того, наголошується, що під новий удар ворога потрапили житлова двоповерхівка та гараж.
Цього разу російські загарбники пошкодили 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто, понівичили корпуси лікарні.
За словами Сергія Лисака, після того, як пролунали перші вибухи, на допомогу людям примчали всі служби — ДСНС, "швидка", поліція.
Армія РФ також здійснила атака на Нікопольщину — вдарила по райцентру і Марганецькій громаді.
Для цього ворог використав дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Люди цілі.
Атака РФ на Київ — що відомо
Увечері 25 жовтня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі прогримів вибух — російський дрон влучив у житловий будинок.
Згодом стало відомо, що пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Пожежу ліквідували.
На місці для мешканців будинку розгорнули мобільний намет для надання необхідної допомоги.
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