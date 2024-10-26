Аналитики объяснили новую ложь Путина о ВСУ и Курщине

Команда ISW пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин умышленно лжет о потерях украинских воинов в Курской области, чтобы оправдать неспособность армии РФ отбить ее у ВСУ.

Россияне не могут вернуть потерянную территорию Курщины

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что нелегитимный глава Кремля гиперболизирует прогресс своих войск во время боев в Курской области.

Фактически диктатор хочет убедить свой народ в способности армии РФ отбить территории.

Иностранные эксперты напомнили заявление Путина о якобы "заблокированных" 2 тысячах украинских военных на Курщине.

Несмотря на это, Минобороны России ни разу не подтверждало факт "проникновения российских войск на некоторые украинские позиции в Курской области".

Кремлевский диктатор также не признал, что украинская линия фронта в Курской области простирается от украинско-российской международной границы и что украинские войска могут свободно пересекать участки границы, находящиеся под украинским контролем. Поделиться