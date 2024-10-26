Аналитики объяснили новую ложь Путина о ВСУ и Курщине

Команда ISW пришла к выводу, что российский диктатор Владимир Путин умышленно лжет о потерях украинских воинов в Курской области, чтобы оправдать неспособность армии РФ отбить ее у ВСУ.
Главные тезисы
- Путин умышленно лжет о потерях украинских воинов в Курской области.
- Команда ISW указывает на гиперболизацию прогресса российских войск.
- Заявления главного командующего ВСУ опровергают ложные утверждения Путина и раскрывают реальные потери армии РФ.
Россияне не могут вернуть потерянную территорию Курщины
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что нелегитимный глава Кремля гиперболизирует прогресс своих войск во время боев в Курской области.
Фактически диктатор хочет убедить свой народ в способности армии РФ отбить территории.
Иностранные эксперты напомнили заявление Путина о якобы "заблокированных" 2 тысячах украинских военных на Курщине.
Несмотря на это, Минобороны России ни разу не подтверждало факт "проникновения российских войск на некоторые украинские позиции в Курской области".