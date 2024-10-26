Масована атака РФ на Україну. ППО знищила 44 ударних дрони

О 19:00 25 жовтня країна-агресорка Росія розпочала новий масштабний повітряний напад на Україну, під час якої використала багато ракет та ударних безпілотників.

Повітряний бій триває досі

Повітряні сили ЗСУ змогли зафіксувати та здійснити супровід 98 ворожих цілей:

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

2 керованих авіаційних ракет Х-59 (із повітряного простору в Брянської обл.– РФ);

2 ракет невстановленого типу (із Бєлгородської обл. –РФ.);

91 БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел — РФ.).

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Росія атакувала ракетами Сумську область та Дніпро — є жертви серед цивільного населення.

Щодо ударних БпЛА, то в результаті протиповітряного бою станом на 12.00 підтверджено збиття 44 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Курській областях. Поширити

Окрім того, наголошується, що один російський дрон вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі.

44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще 1 ворожий БпЛА — в повітряному просторі України. Бойова робота українських захисників триває досі.

Фото: facebook.com/kpszsu

У Дніпрі та Києві є загиблі внаслідок атаки РФ

Окупанти здійснили ракетну атаку на житловий будинок в Дніпрі увечері 25 жовтня.

Згідно з останніми даними, загинули 4 людини, серед загиблих — дружина та донька працівника поліції.

Кількість постраждалих зросла до 20 людей, серед них четверо дітей.

Від влучання російської ракети житлова будівля на вісім квартир була зруйнована вщент.

Увечері 25 жовтня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі прогримів вибух — російський дрон влучив у житловий будинок.