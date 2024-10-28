Сили ППО збили 66 дронів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 66 дронів під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 66 дронів під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 28 жовтня РФ застосувала проти України 100 “шахедів”, а також безпілотники невстановленого типу. Протиповітряній обороні вдалось знищити 66 дронів.

Головні тези:

  • Під час атаки РФ на Україну у військових вдалося знищити 66 дронів, які були запущені з напрямків російського Курську, Орелу та Приморсько-Ахтарську.
  • Залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України допомогли у відбитті атаки.
  • Більшість дронів були збиті у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях, а деякі полетіли назад у Росію та Білорусь.
  • Деякі дрони нанесли удари по цивільній інфраструктурі України, що спричинило аварійні відключення світла у деяких областях.
  • У результаті атаки були введені графіки аварійних відключень світла на територіях Сумської та Полтавської областей. Наслідки цієї ситуації ще оцінюються та вирішуються.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворог запускав безпілотники із напрямків російського Курську, Орелу та Приморсько-Ахтарську.

До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська; авіація; підрозділи РЕБ; мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 дронів у межах Київської; Сумської; Харківської; Чернігівської; Полтавської та низки інших областей.

Фото — t.me/kpszsu/

Більшість дронів були збиті у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Зокрема 24 дрони були локаційно втрачені, а ще чотири — полетіли у напрямку Росії та Білорусі.

"На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України, — додають Повітряні сили.

У двох областях України запровадили аварійні відключення світла

Як зазначається, за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

З 9:00 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

Також у Полтавській області зранку 28 жовтня аварійні відключення впровадили на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області. 

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