Сили ППО збили 66 дронів під час атаки РФ на Україну

У ніч на 28 жовтня РФ застосувала проти України 100 “шахедів”, а також безпілотники невстановленого типу. Протиповітряній обороні вдалось знищити 66 дронів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворог запускав безпілотники із напрямків російського Курську, Орелу та Приморсько-Ахтарську.

До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська; авіація; підрозділи РЕБ; мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 дронів у межах Київської; Сумської; Харківської; Чернігівської; Полтавської та низки інших областей.

Фото — t.me/kpszsu/

Більшість дронів були збиті у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.

Зокрема 24 дрони були локаційно втрачені, а ще чотири — полетіли у напрямку Росії та Білорусі.

"На жаль, є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України, — додають Повітряні сили. Поширити

У двох областях України запровадили аварійні відключення світла

Як зазначається, за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

З 9:00 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

Також у Полтавській області зранку 28 жовтня аварійні відключення впровадили на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області.