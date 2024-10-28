Сили ППО збили 66 дронів під час атаки РФ на Україну

У ніч на 28 жовтня РФ застосувала проти України 100 “шахедів”, а також безпілотники невстановленого типу. Протиповітряній обороні вдалось знищити 66 дронів.
Головні тези:
- Під час атаки РФ на Україну у військових вдалося знищити 66 дронів, які були запущені з напрямків російського Курську, Орелу та Приморсько-Ахтарську.
- Залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України допомогли у відбитті атаки.
- Більшість дронів були збиті у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях, а деякі полетіли назад у Росію та Білорусь.
- Деякі дрони нанесли удари по цивільній інфраструктурі України, що спричинило аварійні відключення світла у деяких областях.
- У результаті атаки були введені графіки аварійних відключень світла на територіях Сумської та Полтавської областей. Наслідки цієї ситуації ще оцінюються та вирішуються.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, ворог запускав безпілотники із напрямків російського Курську, Орелу та Приморсько-Ахтарську.
До відбиття атаки були залучені зенітні ракетні війська; авіація; підрозділи РЕБ; мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 10:30 підтверджено збиття 66 дронів у межах Київської; Сумської; Харківської; Чернігівської; Полтавської та низки інших областей.
Більшість дронів були збиті у Київській, Черкаській та Хмельницькій областях.
Зокрема 24 дрони були локаційно втрачені, а ще чотири — полетіли у напрямку Росії та Білорусі.
У двох областях України запровадили аварійні відключення світла
Як зазначається, за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.
З 9:00 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).
Також у Полтавській області зранку 28 жовтня аварійні відключення впровадили на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів Полтавської області.
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