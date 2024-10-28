Силы ПВО сбили 66 дронов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 66 дронов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 66 дронов во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 28 октября РФ применила против Украины 100 "шахедов", а также беспилотники неустановленного типа. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 66 дронов.

Главные тезисы

  • В ночь на 28 октября РФ атаковала Украину, применив 100 “шахедов” и беспилотники неустановленного типа.
  • Противовоздушной обороне удалось сбить 66 дронов, раскрыты детали атаки РФ.
  • Большинство дронов были сбиты в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях, но несколько из них попали и по гражданской инфраструктуре.
  • Из-за сбитых дронов и нападения РФ НЭК 'Укрэнерго' ввел графики аварийных отключений в Сумской и Полтавской областях.
  • Аварийные отключения произошли на территории нескольких районов в Сумской и Полтавской областях, включая Конотопский, Роменский, Миргородский и другие.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, враг запускал беспилотники по направлениям российского Курска, Орела и Приморско-Ахтарского.

К отражению атаки были вовлечены зенитные ракетные войска; авиация; подразделы РЭБ; мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 дронов в пределах Киевской; Сумской; Харьковской; Черниговской; Полтавской и других областей.

Фото — t.me/kpszsu/

Большинство дронов были сбиты в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

В частности, 24 дрона были локационно потеряны, а еще четыре — полетели в направлении России и Беларуси.

"К сожалению, есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины", — добавляют Воздушные силы.

Что известно об аварийных отключениях в Сумской и Полтавской областях

Как отмечается, по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

С 9.00 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди).

Также в Полтавской области утром 28 октября аварийные отключения были внедрены на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов Полтавской области.

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