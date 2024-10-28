Силы ПВО сбили 66 дронов во время атаки РФ на Украину

В ночь на 28 октября РФ применила против Украины 100 "шахедов", а также беспилотники неустановленного типа. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 66 дронов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, враг запускал беспилотники по направлениям российского Курска, Орела и Приморско-Ахтарского.

К отражению атаки были вовлечены зенитные ракетные войска; авиация; подразделы РЭБ; мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 дронов в пределах Киевской; Сумской; Харьковской; Черниговской; Полтавской и других областей.

Фото — t.me/kpszsu/

Большинство дронов были сбиты в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

В частности, 24 дрона были локационно потеряны, а еще четыре — полетели в направлении России и Беларуси.

"К сожалению, есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины", — добавляют Воздушные силы. Поделиться

Что известно об аварийных отключениях в Сумской и Полтавской областях

Как отмечается, по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.

С 9.00 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди).

Также в Полтавской области утром 28 октября аварийные отключения были внедрены на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов Полтавской области.