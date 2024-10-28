Силы ПВО сбили 66 дронов во время атаки РФ на Украину

В ночь на 28 октября РФ применила против Украины 100 "шахедов", а также беспилотники неустановленного типа. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 66 дронов.
Главные тезисы
- В ночь на 28 октября РФ атаковала Украину, применив 100 “шахедов” и беспилотники неустановленного типа.
- Противовоздушной обороне удалось сбить 66 дронов, раскрыты детали атаки РФ.
- Большинство дронов были сбиты в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях, но несколько из них попали и по гражданской инфраструктуре.
- Из-за сбитых дронов и нападения РФ НЭК 'Укрэнерго' ввел графики аварийных отключений в Сумской и Полтавской областях.
- Аварийные отключения произошли на территории нескольких районов в Сумской и Полтавской областях, включая Конотопский, Роменский, Миргородский и другие.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, враг запускал беспилотники по направлениям российского Курска, Орела и Приморско-Ахтарского.
К отражению атаки были вовлечены зенитные ракетные войска; авиация; подразделы РЭБ; мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие 66 дронов в пределах Киевской; Сумской; Харьковской; Черниговской; Полтавской и других областей.
Большинство дронов были сбиты в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.
В частности, 24 дрона были локационно потеряны, а еще четыре — полетели в направлении России и Беларуси.
Что известно об аварийных отключениях в Сумской и Полтавской областях
Как отмечается, по указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений.
С 9.00 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди).
Также в Полтавской области утром 28 октября аварийные отключения были внедрены на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов Полтавской области.
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