Сили ППО збили 33 ворожих "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Уночі на 30 жовтня війська РФ атакували Україну 62 дронами та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 33 “шахеди”, ще 25 були локаційно втрачені.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.

Фото — t.me/kpszsu

Також повідомляється, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Києві виникли пожежі внаслідок падіння уламків дронів РФ

Мер Києві Віталій Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі горять нежитлові приміщення, а також пожежа трапилася у квартирі житлового будинку.

У Соломʼянському районі пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, — повідомив Кличко. Поширити

Також у КМВА повідомили, що за ще однією адресою в Соломʼянському районі через атаку БпЛА зафіксовано займання в багатоповерховій адміністративній будівлі. Інформація уточнюється.

У житловому будинку в Соломʼянському районі, куди влучили уламки дрону, наразі девʼятеро постраждалих. Серед них — 11-річна дівчинка. Всім медики надали допомогу на місці. Поширити

Наразі пожежу в житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідували. Рятувальні служби працюють на місці. Медики теж чергують на місці.

У ДСНС повідомили, внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах 9-поверхівки. Пожежу ліквідували на площі 40 кв. м.

Також пожежа виникла в 6-поверховій адміністративній будівлі. Загорання ліквідували.