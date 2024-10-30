Сили ППО збили 33 ворожих "шахеди" під час атаки РФ на Україну

Уночі на 30 жовтня війська РФ атакували Україну 62 дронами та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 33 “шахеди”, ще 25 були локаційно втрачені.
Головні тези:
- Сили ППО успішно збили 33 ворожих безпілотників у різних областях України під час атаки РФ.
- Авіація противника вчиняла удари по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.
- Унаслідок атаки було зафіксовано пожежі в Києві внаслідок падіння уламків дронів РФ.
- Згідно із повідомленням мера Києва, пожежі спалахнули в нежитлових та житлових приміщеннях у Соломʼянському районі.
- Рятувальні служби та медики працюють на місці, допомагаючи постраждалим внаслідок атак.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється.
Також повідомляється, що тактична авіація противника постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.
Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У Києві виникли пожежі внаслідок падіння уламків дронів РФ
Мер Києві Віталій Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі горять нежитлові приміщення, а також пожежа трапилася у квартирі житлового будинку.
Також у КМВА повідомили, що за ще однією адресою в Соломʼянському районі через атаку БпЛА зафіксовано займання в багатоповерховій адміністративній будівлі. Інформація уточнюється.
Наразі пожежу в житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідували. Рятувальні служби працюють на місці. Медики теж чергують на місці.
У ДСНС повідомили, внаслідок атаки БПЛА сталось загоряння на 2 та 3 поверхах 9-поверхівки. Пожежу ліквідували на площі 40 кв. м.
Також пожежа виникла в 6-поверховій адміністративній будівлі. Загорання ліквідували.
Пізніше у КМВА додали, що у жовтні росіяни здійснили 19 повітряних атак на столицю.
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