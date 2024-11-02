Росія атакувала Дніпропетровщину. Серед поранених — двоє дітей

У Дніпровському районі Дніпропетровщини близько 17.00 2 листопада пролунав вибух. За попередньою інформацією, російським обстрілом пошкоджена інфраструктура. Наразі відомо про 5 поранених, серед яких двоє дітей.
Головні тези:
- Російська армія атакувала Дніпропетровщину, що призвело до поранень двох дітей серед пьятьох постраждалих.
- Внаслідок обстрілу була пошкоджена інфраструктура в Дніпровському районі, інформація про постраждалих та руйнування ще уточнюється.
- Події вказують на необхідність негайних дій для захисту мирного населення в умовах зростаючої загрози російської агресії.
Росія атакувала Дніпропетровщину: є поранені
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпровському районі пролунав вибух. Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей.
Наразі інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.
Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі
У машині знаходились четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей.
Усі отримали поранення після удару дроном, а 12-річна дівчинка і 25-річна жінка — смертельні.
Постраждали 25-річний чоловік та чотирирічна дитина. Дівчинка знаходиться у важкому стані.
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