Росія атакувала Дніпропетровщину. Серед поранених — двоє дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала Дніпропетровщину. Серед поранених — двоє дітей

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ракета

У Дніпровському районі Дніпропетровщини близько 17.00 2 листопада пролунав вибух. За попередньою інформацією, російським обстрілом пошкоджена інфраструктура. Наразі відомо про 5 поранених, серед яких двоє дітей.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала Дніпропетровщину, що призвело до поранень двох дітей серед пьятьох постраждалих.
  • Внаслідок обстрілу була пошкоджена інфраструктура в Дніпровському районі, інформація про постраждалих та руйнування ще уточнюється.
  • Події вказують на необхідність негайних дій для захисту мирного населення в умовах зростаючої загрози російської агресії.

Росія атакувала Дніпропетровщину: є поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі пролунав вибух. Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей.

Наразі інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі 

У машині знаходились четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей. 

Усі отримали поранення після удару дроном, а 12-річна дівчинка і 25-річна жінка — смертельні.

Постраждали 25-річний чоловік та чотирирічна дитина. Дівчинка знаходиться у важкому стані.

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