Россия атаковала Днепропетровщину. Среди раненых — двое детей

В Днепровском районе Днепропетровщины около 17.00 2 ноября раздался взрыв. По предварительной информации, российскими обстрелами повреждена инфраструктура. Пока известно о 5 раненых, среди которых двое детей.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть раненые

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В Днепровском районе раздался взрыв. Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей.

Пока информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

Армия РФ попала дроном по авто в Никополе

В машине находились четыре человека, в том числе двое малолетних детей.

Все получили ранения после удара дроном, а 12-летняя девочка и 25-летняя женщина смертельны.

Пострадали 25-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Девочка находится в тяжелом состоянии.