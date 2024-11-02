Россия атаковала Днепропетровщину. Среди раненых — двое детей
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Днепропетровщину. Среди раненых — двое детей

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Ракета
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В Днепровском районе Днепропетровщины около 17.00 2 ноября раздался взрыв. По предварительной информации, российскими обстрелами повреждена инфраструктура. Пока известно о 5 раненых, среди которых двое детей.

Главные тезисы

  • В результате атаки России на Днепропетровщину двое детей оказались среди раненых, всего было 5 пострадавших.
  • Повреждена инфраструктура в Днепровском районе, детали об обстреле еще уточняются.
  • События подчеркивают необходимость немедленных мер по защите граждан в условиях нарастающей российской агрессии.

Россия атаковала Днепропетровщину: есть раненые

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В Днепровском районе раздался взрыв. Из-за вражеской атаки повреждена инфраструктура. Предварительно, пять человек ранены. Среди них двое детей.

Пока информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

Армия РФ попала дроном по авто в Никополе

В машине находились четыре человека, в том числе двое малолетних детей.

Все получили ранения после удара дроном, а 12-летняя девочка и 25-летняя женщина смертельны.

Пострадали 25-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Девочка находится в тяжелом состоянии.

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