РФ вкотре атакувала дронами Київ — що відомо про наслідки
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Україна
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РФ вкотре атакувала дронами Київ — що відомо про наслідки

КМВА
РФ вкотре атакувала дронами Київ — що відомо про наслідки
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3 листопада РФ намагались атакувати Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів пошкоджені дорожнє покриття, електродроти та деякі будівлі.

Головні тези:

  • Атака Росії на Київ безпілотниками спричинила пошкодження дорожнього покриття, електромереж та будівель.
  • У результаті відбиття атаки зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах міста.
  • Уночі 2 листопада уламки ударних дронів РФ влучили у житлові будинки, пострадали двоє людей.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ

Як повідомили в КМВА, уламками пошкоджені дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи.

Пожежі та постраждалих немає.

Фото — t.me/VA_Kyiv

Пізніше у КМВА додали, що дрони були запущені переважно з північного-східного напрямку.

Фото — t.me/VA_Kyiv

На Київ БпЛА заходили різними курсами й знову на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряну тривогу в місті оголошували двічі, сумарно вона тривала пʼять з половиною годин.

Фото — t.me/VA_Kyiv

Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.

Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.

Росія продовжує тероризувати Київ

Уночі 2 листопада уламки російського ударного дрона влучили у житлову багатоповерхівку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.

Як повідомляє пресслужба Київської МВА, падіння уламків "Шахеда" також відбулося в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.

Внаслідок цього були пошкоджені вікна у кількох будинках. Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, були пошкоджені щонайменше 5 припаркованих легкових авто.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Святошинському районі внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку. Туди викликали медиків.

Йшлося про загорання в 16-поверховому житловому будинку. Вогонь гасили на площі 50 кв. м. В екстреному порядку була здійснена евакуація мешканців будинку.

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