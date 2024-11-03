РФ вкотре атакувала дронами Київ — що відомо про наслідки

3 листопада РФ намагались атакувати Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дронів пошкоджені дорожнє покриття, електродроти та деякі будівлі.
Головні тези:
- Атака Росії на Київ безпілотниками спричинила пошкодження дорожнього покриття, електромереж та будівель.
- У результаті відбиття атаки зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Голосіївському районах міста.
- Уночі 2 листопада уламки ударних дронів РФ влучили у житлові будинки, пострадали двоє людей.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Київ
Як повідомили в КМВА, уламками пошкоджені дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.
Крім того, вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та скління вікон в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи.
Пожежі та постраждалих немає.
Пізніше у КМВА додали, що дрони були запущені переважно з північного-східного напрямку.
Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці.
Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.
Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи.
Росія продовжує тероризувати Київ
Уночі 2 листопада уламки російського ударного дрона влучили у житлову багатоповерхівку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.
Як повідомляє пресслужба Київської МВА, падіння уламків "Шахеда" також відбулося в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.
Внаслідок цього були пошкоджені вікна у кількох будинках. Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.
За словами очільника КМВА Сергія Попка, були пошкоджені щонайменше 5 припаркованих легкових авто.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Святошинському районі внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку. Туди викликали медиків.
Йшлося про загорання в 16-поверховому житловому будинку. Вогонь гасили на площі 50 кв. м. В екстреному порядку була здійснена евакуація мешканців будинку.
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