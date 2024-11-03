РФ еще раз атаковала дронами Киев — что известно о последствиях

3 ноября РФ пытались атаковать Киев беспилотниками. В результате падения обломков дронов повреждены дорожное покрытие, электропровода и некоторые здания.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ на Киев беспилотниками повреждены дорожное покрытие, электропровода и здания.
- Силы обороны города обезвредили все угрожавшие столице беспилотники, зафиксировано падение обломков в разных районах.
- Несмотря на попадание обломков в жилые дома, никто серьезно не пострадал, однако были повреждены окна и автомобили.
- Россия продолжает терроризировать Киев, запуская дроны северо-восточного направления на город.
Что известно о последствиях атаки РФ на Киев
Как сообщили в КМВА, обломками повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.
Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.
Пожаров и пострадавших нет.
Позже в КМВА добавили, что дроны были запущены преимущественно с северо-восточного направления.
Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники.
В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города.
В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, сопротивление освещению и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы.
Россия продолжает терроризировать Киев
Ночью 2 ноября обломки российского ударного дрона попали в жилую многоэтажку в Святошинском районе Киева, пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба Киевской МВА, падение обломков "Шахеда" также произошло в Соломенском районе города, на территории жилой застройки.
В результате были повреждены окна в нескольких домах. Согласно последним данным, никто не пострадал.
По словам главы КМВА Сергея Попка, были повреждены по меньшей мере 5 припаркованных легковых автомобилей.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Святошинском районе в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилом доме. Туда вызвали медиков.
Речь шла о возгорании в 16-этажном жилом доме. Огонь гасили на площади 50 кв. м. В экстренном порядке была произведена эвакуация жильцов дома.
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