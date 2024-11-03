РФ еще раз атаковала дронами Киев — что известно о последствиях

3 ноября РФ пытались атаковать Киев беспилотниками. В результате падения обломков дронов повреждены дорожное покрытие, электропровода и некоторые здания.

Что известно о последствиях атаки РФ на Киев

Как сообщили в КМВА, обломками повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.

Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.

Пожаров и пострадавших нет.

Фото — t.me/VA_Kyiv

Позже в КМВА добавили, что дроны были запущены преимущественно с северо-восточного направления.

Фото — t.me/VA_Kyiv

На Киев БПЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли дважды, суммарно она длилась пять с половиной часов. Поделиться

Фото — t.me/VA_Kyiv

Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники.

В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города.

В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, сопротивление освещению и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы.

Россия продолжает терроризировать Киев

Ночью 2 ноября обломки российского ударного дрона попали в жилую многоэтажку в Святошинском районе Киева, пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба Киевской МВА, падение обломков "Шахеда" также произошло в Соломенском районе города, на территории жилой застройки.

В результате были повреждены окна в нескольких домах. Согласно последним данным, никто не пострадал.

По словам главы КМВА Сергея Попка, были повреждены по меньшей мере 5 припаркованных легковых автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Святошинском районе в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилом доме. Туда вызвали медиков.