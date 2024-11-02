Атака России на Киев — все подробности и фото

Ночью 2 ноября обломки российского ударного дрона попали в жилую многоэтажку в Святошинском районе Киева, пострадали два человека.
Главные тезисы
- В результате атак были повреждены окна и автомобили, а также возник пожар в двух домах.
- Российские оккупанты всю ночь атаковали Киев с помощью беспилотников.
Россия продолжает терроризировать Киев
Как сообщает пресс-служба Киевской ГВА, падение обломков "Шахеда" также произошло в Соломенском районе города, на территории жилой застройки.
В результате были повреждены окна в нескольких домах. Согласно последним данным, никто не пострадал.
По словам главы КГВА Сергея Попка, были повреждены по меньшей мере 5 припаркованных легковых автомобилей.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Святошинском районе в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилом доме. Туда вызвали медиков.
Речь шла о возгорании в 16-этажном жилом доме. Огонь гасили на площади 50 кв. м. В экстренном порядке была произведена эвакуация жильцов дома.
В 07:26 начальник КГВА сообщил, что зафиксировано падение обломков беспилотника в Днепровском районе Киева.
В Киеве всю ночь раздавались взрывы
Ночью 2 ноября в столице прогремели первые взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты "Шахедами" атакуют Украину, воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях.
После этого начальник Киевской МВА Сергей Попко официально подтвердил, что в столице работает ПВО.
Он призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В 5:24 в Киевской ОВА также сообщили о работе сил ПВО в области по БПЛА.
В 5:55 в Киеве снова раздались взрывы. Попко написал о работе ПВО.
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