Атака России на Киев — все подробности и фото
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев — все подробности и фото

КГВА
Россия продолжает терроризировать Киев
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Ночью 2 ноября обломки российского ударного дрона попали в жилую многоэтажку в Святошинском районе Киева, пострадали два человека.

Главные тезисы

  • В результате атак были повреждены окна и автомобили, а также возник пожар в двух домах.
  • Российские оккупанты всю ночь атаковали Киев с помощью беспилотников.

Россия продолжает терроризировать Киев

Как сообщает пресс-служба Киевской ГВА, падение обломков "Шахеда" также произошло в Соломенском районе города, на территории жилой застройки.

В результате были повреждены окна в нескольких домах. Согласно последним данным, никто не пострадал.

Фото: facebook.com/kyivmva

По словам главы КГВА Сергея Попка, были повреждены по меньшей мере 5 припаркованных легковых автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в Святошинском районе в результате попадания обломков беспилотника возник пожар в жилом доме. Туда вызвали медиков.

Фото: facebook.com/kyivmva

Речь шла о возгорании в 16-этажном жилом доме. Огонь гасили на площади 50 кв. м. В экстренном порядке была произведена эвакуация жильцов дома.

Фото: facebook.com/kyivmva

В 07:26 начальник КГВА сообщил, что зафиксировано падение обломков беспилотника в Днепровском районе Киева.

В Киеве всю ночь раздавались взрывы

Ночью 2 ноября в столице прогремели первые взрывы, после этого была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты "Шахедами" атакуют Украину, воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях.

Фото: facebook.com/kyivmva

После этого начальник Киевской МВА Сергей Попко официально подтвердил, что в столице работает ПВО.

Он призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Фото: facebook.com/kyivmva

В 5:24 в Киевской ОВА также сообщили о работе сил ПВО в области по БПЛА.

В 5:55 в Киеве снова раздались взрывы. Попко написал о работе ПВО.

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