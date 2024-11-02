Удар РФ по полицейским в Харькове — есть погибший и раненые

Вечером 1 ноября Россия нанесла удар по месту дислокации полицейских в Харькове. Согласно последним данным, погиб полицейский, еще 46 человек были ранены.

Что известно об ударе РФ по полицейским в Харькове

Как утверждают правоохранители, российские оккупанты ударили двумя ракетами.

Как удалось установить, враг применил ракеты С-400.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Еще одной жертвой российского террора стал полковник полиции Андрей Матвиенко

Заместитель начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Матвиенко погиб от получения тяжелых осколочных и взрывных ранений из-за вражеского удара по городу, который произошел 1 ноября около 16:15. Ему было всего 43 года. Склоняем голову в скорби. Вечная память Герою! Поделиться

Андрей Матвиенко (Фото: facebook.com/UA.National.Police)

Кроме того, указано, что еще 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских получили ранения в результате вражеского удара.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

На месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы, следователи и криминалисты документируют преступление россиян.

Также указано, что на месте происшествия работает штаб следственного управления, где граждане могут подать заявления о повреждении имущества.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Армия РФ снова атаковала Киев

Ночью 2 ноября обломки российского ударного дрона спровоцировали пожар в жилом доме в Святошинском районе Киева, пострадали два человека.

Как сообщают местные власти, пострадали двое гражданских.

Фото: dsns.gov.ua

Кроме того, сообщается о падении обломков "Шахеда" в Соломенском районе города, на территории жилой застройки.

По словам главы КМВА Сергея Попка, повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.