Удар РФ по полицейским в Харькове — есть погибший и раненые

Вечером 1 ноября Россия нанесла удар по месту дислокации полицейских в Харькове. Согласно последним данным, погиб полицейский, еще 46 человек были ранены.
Главные тезисы
- Удар был нанесен двумя ракетами С-400.
- Полковник полиции Андрей Матвиенко стал еще одной жертвой российского террора в Харькове.
- На последствия удара реагируют местные власти и правоохранительные органы, проводятся аварийно-спасательные работы.
Что известно об ударе РФ по полицейским в Харькове
Как утверждают правоохранители, российские оккупанты ударили двумя ракетами.
Как удалось установить, враг применил ракеты С-400.
Еще одной жертвой российского террора стал полковник полиции Андрей Матвиенко
Кроме того, указано, что еще 30 сотрудников полиции, спасатель и девять гражданских получили ранения в результате вражеского удара.
На месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы, следователи и криминалисты документируют преступление россиян.
Также указано, что на месте происшествия работает штаб следственного управления, где граждане могут подать заявления о повреждении имущества.
Армия РФ снова атаковала Киев
Ночью 2 ноября обломки российского ударного дрона спровоцировали пожар в жилом доме в Святошинском районе Киева, пострадали два человека.
Как сообщают местные власти, пострадали двое гражданских.
Кроме того, сообщается о падении обломков "Шахеда" в Соломенском районе города, на территории жилой застройки.
По словам главы КМВА Сергея Попка, повреждения получили по меньшей мере пять припаркованных легковых авто.
Впоследствии стало известно о падении обломков беспилотника в Днепровском районе Киева.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-