Удар РФ по поліцейських у Харкові — є загиблий та поранені

Увечері 1 листопада Росія завдала удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові. Згідно з останніми даними, загинув поліцейський, ще 46 осіб були поранені.
Головні тези:
- Удар було завдано двома ракетами С-400.
- Полковник поліції Андрій Матвієнко став ще однією жертвою російського терору у Харкові.
- На наслідки удару реагує місцква влада та правоохоронні органи, проводяться аварійно-рятувальні роботи.
Що відомо про удар РФ по поліцейських у Харкові
Як стверджують правоохоронці, російські окупанти вдарили двома ракетами.
Як вдалося встановити, ворог застосував ракети С-400.
Ще однією жертвою російського терору став полковник поліції Андрій Матвієнко
Окрім того, наголошується, що ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних отримали поранення внаслідок ворожого удару.
На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи, слідчі та криміналісти документують злочин росіян.
Також вказано, що на місці події працює штаб слідчого управління, де громадяни можуть подати заяви про пошкодження майна.
Армія РФ знову атакувала Київ
Уночі 2 листопада уламки російського ударного дрона спровокували пожежу в житловому будинку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.
Як повідомляє місцева влада, постраждали двоє цивільних.
Окрім того, повідомляється про падіння уламків "Шахеда" в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.
За словами очільника КМВА Сергія Попка, ошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.
Згодом також стало відомо про падіння уламків безпілотника у Дніпровському районі Києва.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-