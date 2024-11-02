Удар РФ по поліцейських у Харкові — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по поліцейських у Харкові — є загиблий та поранені

Національна поліція України
атака РФ на Харків
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Увечері 1 листопада Росія завдала удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові. Згідно з останніми даними, загинув поліцейський, ще 46 осіб були поранені.

Головні тези:

  • Удар було завдано двома ракетами С-400.
  • Полковник поліції Андрій Матвієнко став ще однією жертвою російського терору у Харкові.
  • На наслідки удару реагує місцква влада та правоохоронні органи, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Що відомо про удар РФ по поліцейських у Харкові

Як стверджують правоохоронці, російські окупанти вдарили двома ракетами.

Як вдалося встановити, ворог застосував ракети С-400.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Ще однією жертвою російського терору став полковник поліції Андрій Матвієнко

Заступник начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від отримання тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався 1 листопада близько 16:15. Йому було лише 43 роки. Схиляємо голову у скорботі. Вічна пам'ять Герою!

Андрій Матвієнко (Фото: facebook.com/UA.National.Police)

Окрім того, наголошується, що ще 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних отримали поранення внаслідок ворожого удару.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи, слідчі та криміналісти документують злочин росіян.

Також вказано, що на місці події працює штаб слідчого управління, де громадяни можуть подати заяви про пошкодження майна.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Армія РФ знову атакувала Київ

Уночі 2 листопада уламки російського ударного дрона спровокували пожежу в житловому будинку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.

Як повідомляє місцева влада, постраждали двоє цивільних.

Фото: dsns.gov.ua

Окрім того, повідомляється про падіння уламків "Шахеда" в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови. 

За словами очільника КМВА Сергія Попка, ошкоджень зазнали щонайменше пʼять припаркованих легкових авто.

Згодом також стало відомо про падіння уламків безпілотника у Дніпровському районі Києва.

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