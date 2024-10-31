Кислиця в ООН озвучив імена генералів КНДР, які прибули на війну проти України

За наявною інформацією, військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тис осіб проходить підготовку на п'яти полігонах Східного військового округу ЗС РФ. До складу цього контингенту входять щонайменше 500 офіцерів КНДР.

Кислиця при ООН поіменно назвав генералів КНДР, які приїхали в Росію

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому підтриманню миру і безпеки в Україні, до контингенту входять щонайменше 500 офіцерів, включаючи трьох генералів Генштабу КНДР:

генерал-полковник Кім Янг Бок, заступник начальника Генштабу з операцій спеціального призначення;

генерал-полковник Лі Чхан Хо, керівник розвідувального управління;

генерал-майор Шин Гем Чхоль, начальник Головного оперативного управління.

Росія планує створити з північнокорейських військових щонайменше п'ять підрозділів чисельністю від 2 до 3 тисяч осіб. Північнокорейські солдати носитимуть російську форму, використовуватимуть російську зброю і матимуть російські документи. Для приховування присутності іноземних військ їх інтегрують до підрозділів, укомплектованих етнічними меншинами, зокрема до «спеціального бурятського батальйону» 11-ї окремої десантно-штурмової бригади. Сергій Кислиця Постійний представник України при ООН

Кислиця також повідомив, що з 23 до 28 жовтня з військового округу РФ до українського кордону перелетіло не менше семи літаків з 2 100 військовими, з очікуваним зростанням чисельності до 4 500 на початок листопада, коли вони почнуть брати участь у бойових діях.

Кислиця зазначив, що такі дії порушують міжнародне право, Статут ООН та резолюції Ради Безпеки.

Активна участь військ КНДР у війні РФ проти України є тривожним сигналом для всього світу — це новий, небезпечний етап війни з глобальними наслідками, — сказав він. Поширити

Також Кислиця підкреслив, що північнокорейські військові повернуться додому з унікальним бойовим досвідом, який можуть використати в інших конфліктах.

І що дивує найбільше — навіть на тлі альянсу між РФ і КНДР дехто продовжує вірити, що обмеження здатності України захищатись від двох ядерних держав сприятиме миру. Така позиція є або наївною, або цинічною. Послаблення оборони України забезпечить лише тимчасовий спокій ціною її життя та інфраструктури, на що Україна ніколи не погодиться, — резюмував Кислиця. Поширити

США підтверджують присутність частини військових КНДР на Курщині

У Міноборони Штатів звертають увагу на те, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, уже вирушили у бік Курської області.

Окрім того, наголошується, що частина з них уже там присутня.

З заявою з цього приводу виступив спікер Пентагону Патрик Райдер.

Він офіційно підтвердив дані розвідників про те, що частина з-поміж 10 тисяч північнокорейських військових, що прибули до Росії, передислокувалась ближче до України, а саме — до Курської області РФ.

Це приблизно кілька тисяч. Менша кількість уже присутня в Курській області, — додав представник Міноборони США. Поширити

Варто зазначити, що раніше про прибуття солдатів КНДР попереджав український лідер Володимир Зеленський.