Кислиця в ООН озвучив імена генералів КНДР, які прибули на війну проти України

За наявною інформацією, військовий контингент КНДР чисельністю до 12 тис осіб проходить підготовку на п'яти полігонах Східного військового округу ЗС РФ. До складу цього контингенту входять щонайменше 500 офіцерів КНДР.
Головні тези:
- Генерали КНДР прибули до Росії для підготовки до війни проти України.
- Частини північнокорейських військ розміщуються недалеко від українського кордону.
- Примітна роль російської розвідки у проєкті з використання військ з КНДР.
- Участь військ КНДР у війні РФ проти України порушує міжнародне право.
- Штати підтверджують переміщення частини військ КНДР на кордон України.
Кислиця при ООН поіменно назвав генералів КНДР, які приїхали в Росію
Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому підтриманню миру і безпеки в Україні, до контингенту входять щонайменше 500 офіцерів, включаючи трьох генералів Генштабу КНДР:
генерал-полковник Кім Янг Бок, заступник начальника Генштабу з операцій спеціального призначення;
генерал-полковник Лі Чхан Хо, керівник розвідувального управління;
генерал-майор Шин Гем Чхоль, начальник Головного оперативного управління.
Кислиця також повідомив, що з 23 до 28 жовтня з військового округу РФ до українського кордону перелетіло не менше семи літаків з 2 100 військовими, з очікуваним зростанням чисельності до 4 500 на початок листопада, коли вони почнуть брати участь у бойових діях.
Кислиця зазначив, що такі дії порушують міжнародне право, Статут ООН та резолюції Ради Безпеки.
Також Кислиця підкреслив, що північнокорейські військові повернуться додому з унікальним бойовим досвідом, який можуть використати в інших конфліктах.
США підтверджують присутність частини військових КНДР на Курщині
У Міноборони Штатів звертають увагу на те, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, уже вирушили у бік Курської області.
Окрім того, наголошується, що частина з них уже там присутня.
З заявою з цього приводу виступив спікер Пентагону Патрик Райдер.
Він офіційно підтвердив дані розвідників про те, що частина з-поміж 10 тисяч північнокорейських військових, що прибули до Росії, передислокувалась ближче до України, а саме — до Курської області РФ.
Варто зазначити, що раніше про прибуття солдатів КНДР попереджав український лідер Володимир Зеленський.
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