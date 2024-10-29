Україна і Південна Корея посилять обмін розвідданими через залучення солдатів КНДР у війну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Вони домовилися активізувати контакти на всіх рівнях і посилити обмін розвідданими у зв'язку з залученням РФ солдатів КНДР у війні проти України.
Головні тези:
- Зеленський та президент Південної Кореї домовилися про посилення обміну розвідданими в зв'язку зі злочинним залученням солдатів КНДР Росією у війну проти України.
- Під час розмови висвітлювалася участь північнокорейських військових у російському вторгненні в Україну, що свідчить про інтернаціоналізацію цього конфлікту.
- Планується активізувати обмін розвідувальними даними та координацію дій між Україною та Південною Кореєю для ефективної стратегії протидії ескалації військового конфлікту.
- Згідно з офіційними даними, Північна Корея надає Росії не лише зброю, але й солдатів, з метою залучення до війни проти України.
Зеленський обговорив із президентом Південної Кореї залучення військових КНДР у війну
Як зазначається, під час розмови обговорювалося питання участі північнокорейських військових у російському вторгненні в Україну.
Володимир Зеленський також надав свіжі дані про передислокацію 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони біля зони бойових дій, з прогнозами збільшення їхньої кількості до 12 тисяч.
Сторони також домовилися посилити обмін розвідувальними даними та активізувати контакти на всіх рівнях для вироблення стратегії протидії ескалації. Також планується обмін делегаціями для координації дій.
На завершення Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.
КНДР вступає у війну проти України на боці РФ
13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й своїх солдатів.
Згідно з даними президента, Путін має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
23 жовтня офіційний Сеул попередив, що КНДР відправила до Росії 3000 військових для підтримки армії РФ на війні проти України.
Що важливо розуміти, перші підрозділи іноземних вояк, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій — 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.
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