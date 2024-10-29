Украина и Южная Корея усилят обмен разведданными из-за привлечения солдат КНДР в войну
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Южная Корея усилят обмен разведданными из-за привлечения солдат КНДР в войну

Владимир Зеленский
Украина и Южная Корея усилят обмен разведданными из-за привлечения солдат КНДР в войну
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Корея Юн Сок Йолем. Они договорились активизировать контакты на всех уровнях и усилить обмен разведданными в связи с привлечением РФ солдат КНДР в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Украина и Южная Корея согласовали усилить обмен разведданными из-за привлечения солдат КНДР в войну против Украины.
  • Зеленский предоставил данные о передислокации тысяч северокорейских военных на российские полигоны с возможным увеличением числа до 12 тысяч.
  • Стороны договорились активизировать контакты и разведывательный обмен для разработки стратегии противостояния эскалации.
  • Президент Украины пригласил Южную Корею поддержать Вильнюсскую декларацию G7 в поддержку Украины.
  • КНДР направила в Россию тысячи военных для участия в войне, начиная с 1 ноября.

Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи привлечение военных КНДР у войну

Как говорится, во время разговора обсуждался вопрос участия северокорейских военных в российском вторжении в Украину.

Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один — ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский также предоставил свежие данные о передислокации 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны у зоны боевых действий с прогнозами увеличения их количества до 12 тысяч.

Стороны также договорились усилить обмен разведывательными данными и активизировать контакты на всех уровнях для выработки стратегии противодействия эскалации. Также планируется обмен делегациями по координации действий.

В завершение Зеленский пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 по двусторонним соглашениям безопасности в поддержку Украины.

КНДР вступает в войну против Украины на стороне РФ

13 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Северная Корея снабжает Россию не только оружием, но и своими солдатами.

Согласно данным президента, Путин намерен привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи в войну против Украины.

18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

23 октября официальный Сеул предупредил, что КНДР отправила в Россию 3000 военных для поддержки армии РФ на войне против Украины.

Что важно понимать, что первые подразделения иностранных воинов, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий — 23 октября их заметили в Курской области РФ.

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