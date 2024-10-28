Министерство обороны США располагает данными о опрокидывании в Россию около 10 тысяч военных из Северной Кореи для учений, а также участия в войне РФ против Украины.

В Пентагоне подтвердили прибытие 10 тыс военных КНДР в Россию

Об этом сказала на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Некоторые северокорейские подразделения уже приблизились к Украине и, вероятно, направляются в пограничную Курскую область, где Россия пытается отразить украинское наступление. Сабрина Сингх Заместитель сикера Пентагона

Сингх также выразила мнение, что опрокидывание основных сил КНДР и их вовлечение в боевые действия на стороне РФ может состояться уже в ближайшие несколько недель.

В Центре национального сопротивления утверждают, что более трех тысяч северокорейских наемников, прибывших в Курскую область РФ, уже начали согласование на местности. Поделиться

Генсек НАТО подтвердил развертывание войск КНДР на Курщине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Россия привлекла военных из Северной Кореи к войне против Украины. В настоящее время их подразделения развернули в Курской области.

Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области. Развертывание войск из КНДР является значительной эскалацией по делу против этой страны, относительно ее длительного участия в незаконной войне России и это является очередным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и опасным расширением войны, которую ведет РФ.

Он призвал Россию и Северную Корею "немедленно остановить эти действия" и подчеркнул, что их военное сотрудничество угрожает безопасности в индо-тихоокеанском и евроатлантическом регионах.