В Пентагоне подтвердили прибытие в Россию около 10 тыс военных КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

В Пентагоне подтвердили прибытие в Россию около 10 тыс военных КНДР

Солдаты
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Источник:  AP

Министерство обороны США располагает данными о опрокидывании в Россию около 10 тысяч военных из Северной Кореи для учений, а также участия в войне РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Подтверждено прибытие в Россию около 10 тыс военных из Северной Кореи для учений и участия в войне с Украиной.
  • Участие военных из КНДР в конфликте между Россией и Украиной является значительной эскалацией и угрозой безопасности в регионе.
  • Развертывание войск КНДР в Курске представляет серьезное нарушение резолюций ООН и угрозу для индо-тихоокеанского и евроатлантического регионов.

В Пентагоне подтвердили прибытие 10 тыс военных КНДР в Россию

Об этом сказала на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Некоторые северокорейские подразделения уже приблизились к Украине и, вероятно, направляются в пограничную Курскую область, где Россия пытается отразить украинское наступление.

Сабрина Сингх

Сабрина Сингх

Заместитель сикера Пентагона

Сингх также выразила мнение, что опрокидывание основных сил КНДР и их вовлечение в боевые действия на стороне РФ может состояться уже в ближайшие несколько недель.

В Центре национального сопротивления утверждают, что более трех тысяч северокорейских наемников, прибывших в Курскую область РФ, уже начали согласование на местности.

Генсек НАТО подтвердил развертывание войск КНДР на Курщине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Россия привлекла военных из Северной Кореи к войне против Украины. В настоящее время их подразделения развернули в Курской области.

Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области. Развертывание войск из КНДР является значительной эскалацией по делу против этой страны, относительно ее длительного участия в незаконной войне России и это является очередным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и опасным расширением войны, которую ведет РФ.

Он призвал Россию и Северную Корею "немедленно остановить эти действия" и подчеркнул, что их военное сотрудничество угрожает безопасности в индо-тихоокеанском и евроатлантическом регионах.

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