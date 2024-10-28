В Пентагоне подтвердили прибытие в Россию около 10 тыс военных КНДР

Министерство обороны США располагает данными о опрокидывании в Россию около 10 тысяч военных из Северной Кореи для учений, а также участия в войне РФ против Украины.
Главные тезисы
- Подтверждено прибытие в Россию около 10 тыс военных из Северной Кореи для учений и участия в войне с Украиной.
- Участие военных из КНДР в конфликте между Россией и Украиной является значительной эскалацией и угрозой безопасности в регионе.
- Развертывание войск КНДР в Курске представляет серьезное нарушение резолюций ООН и угрозу для индо-тихоокеанского и евроатлантического регионов.
В Пентагоне подтвердили прибытие 10 тыс военных КНДР в Россию
Об этом сказала на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх также выразила мнение, что опрокидывание основных сил КНДР и их вовлечение в боевые действия на стороне РФ может состояться уже в ближайшие несколько недель.
Генсек НАТО подтвердил развертывание войск КНДР на Курщине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Россия привлекла военных из Северной Кореи к войне против Украины. В настоящее время их подразделения развернули в Курской области.
Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области. Развертывание войск из КНДР является значительной эскалацией по делу против этой страны, относительно ее длительного участия в незаконной войне России и это является очередным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и опасным расширением войны, которую ведет РФ.
Он призвал Россию и Северную Корею "немедленно остановить эти действия" и подчеркнул, что их военное сотрудничество угрожает безопасности в индо-тихоокеанском и евроатлантическом регионах.
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