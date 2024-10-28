Генсек НАТО подтвердил присутствие солдат КНДР на Курщине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Россия привлекла военных из Северной Кореи к войне против Украины. В настоящее время их подразделения развернули в Курской области.
Главные тезисы
- Развитие событий показывает, что Россия привлекла солдат из Северной Кореи к участию в войне против Украины, что стало значительной эскалацией в конфликте.
- Северокорейские войска развернуты на Курщине и готовятся к участию в боевых действиях против Украины, что угрожает безопасности в регионе.
- Международное сообщество осуждает действия России и Северной Кореи, призывая немедленно прекратить военное сотрудничество, которое способствует эскалации конфликта.
- Украина продолжает свою защиту от враждебного вмешательства и получает поддержку со стороны НАТО в обеспечении своей безопасности и сохранении мира в регионе.
- Действия России и Северной Кореи, направленные на усиление военной мощи во вред мирным странам, вызывают обеспокоенность международного сообщества и требуют реагирования на новые вызовы.
Генсек НАТО назвал присуствие войск КНДР на Курщине признаком "отчаяния" Путина
Он призвал Россию и Северную Корею "немедленно остановить эти действия" и подчеркнул, что их военное сотрудничество угрожает безопасности в индо-тихоокеанском и евроатлантическом регионах.
Развертывание северокорейских войск он назвал "признаком отчаяния" со стороны президента РФ Владимира Путина.
Рютте также отметил, что НАТО обсуждает дальнейшее усиление военной поддержки Украины и проводит консультации с членами Альянса, Украиной и индо-тихоокеанскими партнерами для реагирования на новые вызовы.
КНДР вступает в войну против Украины на стороне РФ
13 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Северная Корея снабжает Россию не только оружием, но и своими солдатами.
Согласно данным президента, Путин намерен привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи в войну против Украины.
23 октября официальный Сеул предупредил, что КНДР отправила в Россию 3000 военных для поддержки армии РФ на войне против Украины.
Что важно понимать, что первые подразделения иностранных воинов, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий — 23 октября их заметили в Курской области РФ.
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