Генсек НАТО подтвердил присутствие солдат КНДР на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

Генсек НАТО подтвердил присутствие солдат КНДР на Курщине

НАТО
Генсек НАТО подтвердил присутствие солдат КНДР на Курщине
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Россия привлекла военных из Северной Кореи к войне против Украины. В настоящее время их подразделения развернули в Курской области.

Главные тезисы

  • Развитие событий показывает, что Россия привлекла солдат из Северной Кореи к участию в войне против Украины, что стало значительной эскалацией в конфликте.
  • Северокорейские войска развернуты на Курщине и готовятся к участию в боевых действиях против Украины, что угрожает безопасности в регионе.
  • Международное сообщество осуждает действия России и Северной Кореи, призывая немедленно прекратить военное сотрудничество, которое способствует эскалации конфликта.
  • Украина продолжает свою защиту от враждебного вмешательства и получает поддержку со стороны НАТО в обеспечении своей безопасности и сохранении мира в регионе.
  • Действия России и Северной Кореи, направленные на усиление военной мощи во вред мирным странам, вызывают обеспокоенность международного сообщества и требуют реагирования на новые вызовы.

Генсек НАТО назвал присуствие войск КНДР на Курщине признаком "отчаяния" Путина

Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были направлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области. Развертывание войск из КНДР является значительной эскалацией по делу против этой страны, относительно ее длительного участия в незаконной войне России и это является очередным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и опасным расширением войны, которую ведет РФ.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО

Он призвал Россию и Северную Корею "немедленно остановить эти действия" и подчеркнул, что их военное сотрудничество угрожает безопасности в индо-тихоокеанском и евроатлантическом регионах.

Это подрывает мир на Корейском полуострове и способствует эскалации войны против Украины. Пхеньян уже поставлял России миллионы боеприпасов и баллистических ракет, усугубляя конфликт в Европе. В ответ Путин обеспечивает КНДР военными технологиями, обходя санкции. Это еще раз напоминает, как важно, чтобы демократии оставались едиными в защите общих ценностей и безопасности, — подчеркнул Рютте.

Развертывание северокорейских войск он назвал "признаком отчаяния" со стороны президента РФ Владимира Путина.

Более 600 тысяч русских солдат были убиты или ранены в войне, и теперь Путин вынужден обращаться за помощью в другие страны. Украинцы продолжают защищать свою землю с мужеством и решительностью. НАТО в дальнейшем будет поддерживать Украину, потому что ее безопасность — это наша безопасность, — добавил генсек.

Рютте также отметил, что НАТО обсуждает дальнейшее усиление военной поддержки Украины и проводит консультации с членами Альянса, Украиной и индо-тихоокеанскими партнерами для реагирования на новые вызовы.

КНДР вступает в войну против Украины на стороне РФ

13 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Северная Корея снабжает Россию не только оружием, но и своими солдатами.

Согласно данным президента, Путин намерен привлечь около 10 тысяч солдат из Северной Кореи в войну против Украины.

18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.

23 октября официальный Сеул предупредил, что КНДР отправила в Россию 3000 военных для поддержки армии РФ на войне против Украины.

Что важно понимать, что первые подразделения иностранных воинов, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий — 23 октября их заметили в Курской области РФ.

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