Как солдат КНДР перебрасывают на фронт — перехват ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Как солдат КНДР перебрасывают на фронт — перехват ГУР

ГУР
Что известно о перемещении солдат КНДР
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Армия РФ уже начала активно стягивать подкрепление на фронт: северокорейские вояки в КамАЗах с гражданскими номерами едут на поле боя.

Главные тезисы

  • Российская армия активно стягивает подкрепление на фронт, прежде всего солдат КНДР.
  • Продолжается подготовка северокорейских окупантов на востоке России для участия в боевых действиях против Украины.
  • Таким образом, КНДР фактически вступила в войну против Украины.

Что известно о перемещении солдат КНДР

Согласно данным украинской разведки, 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными.

Кроме того, указано, что у водителя грузовика, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Из нового перехвата ГУР становится известно, что штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейское подспорье из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет положенных бумаг.