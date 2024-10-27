Как солдат КНДР перебрасывают на фронт — перехват ГУР

Армия РФ уже начала активно стягивать подкрепление на фронт: северокорейские вояки в КамАЗах с гражданскими номерами едут на поле боя.
Главные тезисы
- Российская армия активно стягивает подкрепление на фронт, прежде всего солдат КНДР.
- Продолжается подготовка северокорейских окупантов на востоке России для участия в боевых действиях против Украины.
- Таким образом, КНДР фактически вступила в войну против Украины.
Что известно о перемещении солдат КНДР
Согласно данным украинской разведки, 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными.
Кроме того, указано, что у водителя грузовика, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.