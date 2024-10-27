Как солдат КНДР перебрасывают на фронт — перехват ГУР

Что известно о перемещении солдат КНДР

Согласно данным украинской разведки, 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными.

Кроме того, указано, что у водителя грузовика, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Из нового перехвата ГУР становится известно, что штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейское подспорье из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет положенных бумаг. Поделиться