Як солдатів КНДР перекидають на фронт — перехоплення ГУР

Армія РФ уже почала активно стягувати підкріплення на фронт: північнокорейські вояки у КамАЗах з цивільними номерами уже їдуть на поле бою.

Що відомо про переміщення солдатів КНДР

Згідно з даними української розвідки, 27 жовтня 2024 року на трасі "Курск-Воронєж"поліцейські зупинили КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими.

Окрім того, наголошується, що у водія вантажівки, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

З нового радіоперехоплення ГУР стає відомо, що штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата, — нагадали ворогам українські розвідники. Поширити

КНДР вступає у війну проти України на боці РФ

13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й своїх солдатів.

Згідно з даними президента, Путін має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада. Поширити

23 жовтня офіційний Сеул попередив, що КНДР відправила до Росії 3000 військових для підтримки армії РФ на війні проти України.