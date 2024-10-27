Як солдатів КНДР перекидають на фронт — перехоплення ГУР

Армія РФ уже почала активно стягувати підкріплення на фронт: північнокорейські вояки у КамАЗах з цивільними номерами уже їдуть на поле бою.
Головні тези:
- Російська армія активно стягує підкріплення на фронт, насамперед солдатів КНДР.
- Триває підготовка північнокорейських окупантів на сході Росії для участі в бойових діях проти України.
- Таким чином КНДР фактично вступила у війну проти України.
Що відомо про переміщення солдатів КНДР
Згідно з даними української розвідки, 27 жовтня 2024 року на трасі "Курск-Воронєж"поліцейські зупинили КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими.
Окрім того, наголошується, що у водія вантажівки, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.
З нового радіоперехоплення ГУР стає відомо, що штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.
КНДР вступає у війну проти України на боці РФ
13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й своїх солдатів.
Згідно з даними президента, Путін має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
23 жовтня офіційний Сеул попередив, що КНДР відправила до Росії 3000 військових для підтримки армії РФ на війні проти України.
Що важливо розуміти, перші підрозділи іноземних вояк, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій — 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.
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