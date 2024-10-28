Генсек НАТО підтвердив присутність солдатів КНДР на Курщині
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Генсек НАТО підтвердив присутність солдатів КНДР на Курщині

НАТО
Генсек НАТО підтвердив присутність солдатів КНДР на Курщині
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Росія залучила військових із Північної Кореї до війни проти України. Наразі їхні підрозділи розгорнули в Курській області.

Головні тези:

  • Розгортання північнокорейських сил на Курщині є ескалацією у війні Росії проти України.
  • Генсек НАТО засудив дії Росії та Північної Кореї, називши їх загрозою для безпеки в різних регіонах.
  • Північнокорейське військове співробітництво з РФ підірвує стабільність в Європі та АТО.
  • Президент України підтвердив присутність північнокорейських солдатів у РФ та їх готовність до бойових дій.
  • НАТО підтримує Україну та розглядає можливість посилення військової підтримки для реагування на нові виклики.

Генсек НАТО назвав розгортання військ КНДР на Курщині ознакою "відчаю" Путіна

Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до Росії й що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справі проти цієї країни, щодо її тривалої участі в незаконній війні Росії й це є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде РФ.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО

Він закликав Росію і Північну Корею "негайно зупинити ці дії" та наголосив, що їхнє військове співробітництво загрожує безпеці в індо-тихоокеанському і євроатлантичному регіонах.

Це підриває мир на Корейському півострові та сприяє ескалації війни Росії проти України. Пхеньян уже постачав Росії мільйони боєприпасів і балістичних ракет, посилюючи конфлікт у Європі. У відповідь Путін забезпечує КНДР військовими технологіями, обходячи санкції. Це ще раз нагадує, наскільки важливо, щоб демократії залишались єдиними у захисті спільних цінностей і безпеки, — підкреслив Рютте.

Розгортання північнокорейських військ він назвав "ознакою відчаю" з боку президента РФ Володимира Путіна.

Понад 600 тисяч російських солдатів було вбито або поранено у війні, і тепер Путін змушений звертатися за допомогою до інших країн. Українці ж продовжують захищати свою землю з мужністю і рішучістю. НАТО надалі підтримуватиме Україну, бо її безпека — це наша безпека, — додав генсек.

Рютте також зазначив, що НАТО обговорює подальше посилення військової підтримки України та проводить консультації з членами Альянсу, Україною та індо-тихоокеанськими партнерами для реагування на нові виклики.

КНДР вступає у війну проти України на боці РФ

13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й своїх солдатів.

Згідно з даними президента, Путін має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.

23 жовтня офіційний Сеул попередив, що КНДР відправила до Росії 3000 військових для підтримки армії РФ на війні проти України.

Що важливо розуміти, перші підрозділи іноземних вояк, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій — 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.

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