Генсек НАТО підтвердив присутність солдатів КНДР на Курщині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Росія залучила військових із Північної Кореї до війни проти України. Наразі їхні підрозділи розгорнули в Курській області.
Головні тези:
- Розгортання північнокорейських сил на Курщині є ескалацією у війні Росії проти України.
- Генсек НАТО засудив дії Росії та Північної Кореї, називши їх загрозою для безпеки в різних регіонах.
- Північнокорейське військове співробітництво з РФ підірвує стабільність в Європі та АТО.
- Президент України підтвердив присутність північнокорейських солдатів у РФ та їх готовність до бойових дій.
- НАТО підтримує Україну та розглядає можливість посилення військової підтримки для реагування на нові виклики.
Генсек НАТО назвав розгортання військ КНДР на Курщині ознакою "відчаю" Путіна
Він закликав Росію і Північну Корею "негайно зупинити ці дії" та наголосив, що їхнє військове співробітництво загрожує безпеці в індо-тихоокеанському і євроатлантичному регіонах.
Розгортання північнокорейських військ він назвав "ознакою відчаю" з боку президента РФ Володимира Путіна.
Рютте також зазначив, що НАТО обговорює подальше посилення військової підтримки України та проводить консультації з членами Альянсу, Україною та індо-тихоокеанськими партнерами для реагування на нові виклики.
КНДР вступає у війну проти України на боці РФ
13 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й своїх солдатів.
Згідно з даними президента, Путін має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
23 жовтня офіційний Сеул попередив, що КНДР відправила до Росії 3000 військових для підтримки армії РФ на війні проти України.
Що важливо розуміти, перші підрозділи іноземних вояк, які пройшли навчання на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій — 23 жовтня їх помітили у Курській області РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-