У Пентагоні підтвердили прибуття до Росії близько 10 тис військових КНДР

Міністерство оборони США має дані про перекидання у Росію близько 10 тисяч військових з Північної Кореї для навчань, а також участі у війні РФ проти України.

У Пентагоні підтвердили прибуття 10 тис військових КНДР до Росїї

Про це сказала на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Деякі північнокорейські підрозділи вже наблизилися до України і, ймовірно, прямують у прикордонну Курську область, де Росія намагається відбити український наступ. Сабріна Сінгх Заступниця речника Пентагону

Сінгх також висловила думку, що перекидання основних сил КНДР та їх залучення до бойових дій на боці РФ може відбутися вже впродовж ближчих кількох тижнів.

У Центрі національного спротиву стверджують, що понад три тисячі північнокорейських найманців, які прибули до Курської області РФ, уже почали злагодження на місцевості. Поширити

Генсек НАТО підтвердив розгортання військ КНДР на Курщині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Росія залучила військових із Північної Кореї до війни проти України. Наразі їхні підрозділи розгорнули в Курській області.

Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до Росії й що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справі проти цієї країни, щодо її тривалої участі в незаконній війні Росії й це є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде РФ.

Він закликав Росію і Північну Корею "негайно зупинити ці дії" та наголосив, що їхнє військове співробітництво загрожує безпеці в індо-тихоокеанському і євроатлантичному регіонах.