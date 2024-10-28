У Пентагоні підтвердили прибуття до Росії близько 10 тис військових КНДР

Міністерство оборони США має дані про перекидання у Росію близько 10 тисяч військових з Північної Кореї для навчань, а також участі у війні РФ проти України.
Головні тези:
- Міністерство оборони США підтвердило прибуття до Росії близько 10 тис військових з Північної Кореї.
- Підтверджено розгортання північнокорейських військ у Курській області РФ для участі у військових діях на боці РФ в Україні.
- Речниця Пентагону попереджає про загрозу безпеці в регіоні через військове співробітництво РФ та КНДР.
У Пентагоні підтвердили прибуття 10 тис військових КНДР до Росїї
Про це сказала на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Сінгх також висловила думку, що перекидання основних сил КНДР та їх залучення до бойових дій на боці РФ може відбутися вже впродовж ближчих кількох тижнів.
Генсек НАТО підтвердив розгортання військ КНДР на Курщині
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Росія залучила військових із Північної Кореї до війни проти України. Наразі їхні підрозділи розгорнули в Курській області.
Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до Росії й що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справі проти цієї країни, щодо її тривалої участі в незаконній війні Росії й це є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде РФ.
Він закликав Росію і Північну Корею "негайно зупинити ці дії" та наголосив, що їхнє військове співробітництво загрожує безпеці в індо-тихоокеанському і євроатлантичному регіонах.
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