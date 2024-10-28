У Пентагоні підтвердили прибуття до Росії близько 10 тис військових КНДР
Категорія
Світ
Дата публікації

У Пентагоні підтвердили прибуття до Росії близько 10 тис військових КНДР

Військові
Read in English
Джерело:  AP

Міністерство оборони США має дані про перекидання у Росію близько 10 тисяч військових з Північної Кореї для навчань, а також участі у війні РФ проти України.

Головні тези:

  • Міністерство оборони США підтвердило прибуття до Росії близько 10 тис військових з Північної Кореї.
  • Підтверджено розгортання північнокорейських військ у Курській області РФ для участі у військових діях на боці РФ в Україні.
  • Речниця Пентагону попереджає про загрозу безпеці в регіоні через військове співробітництво РФ та КНДР.

У Пентагоні підтвердили прибуття 10 тис військових КНДР до Росїї

Про це сказала на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Деякі північнокорейські підрозділи вже наблизилися до України і, ймовірно, прямують у прикордонну Курську область, де Росія намагається відбити український наступ.

Сабріна Сінгх

Сабріна Сінгх

Заступниця речника Пентагону

Сінгх також висловила думку, що перекидання основних сил КНДР та їх залучення до бойових дій на боці РФ може відбутися вже впродовж ближчих кількох тижнів.

У Центрі національного спротиву стверджують, що понад три тисячі північнокорейських найманців, які прибули до Курської області РФ, уже почали злагодження на місцевості.

Генсек НАТО підтвердив розгортання військ КНДР на Курщині

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Росія залучила військових із Північної Кореї до війни проти України. Наразі їхні підрозділи розгорнули в Курській області.

Сьогодні я можу підтвердити, що північнокорейські війська були направлені до Росії й що північнокорейські підрозділи були розгорнуті в Курській області. Розгортання військ з КНДР є значною ескалацією у справі проти цієї країни, щодо її тривалої участі в незаконній війні Росії й це є черговим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН і небезпечним розширенням війни, яку веде РФ.

Він закликав Росію і Північну Корею "негайно зупинити ці дії" та наголосив, що їхнє військове співробітництво загрожує безпеці в індо-тихоокеанському і євроатлантичному регіонах.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому насправді Путін залучає КНДР у війну проти України — пояснення експерта
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як солдатів КНДР перекидають на фронт — перехоплення ГУР
ГУР
солдат КНДР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО підтвердив присутність солдатів КНДР на Курщині
НАТО
Генсек НАТО підтвердив присутність солдатів КНДР на Курщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?