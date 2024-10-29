Західна розвідка фіксує прибуття солдатів КНДР в Україну, але є "але"

Згідно з даними західних розвідників, "невелика кількість" північнокорейських окупантів, які раніше прибули в Росію для підготовки, вже знаходиться на території України.

Північнокорейські військові уже в Україні

Схоже, багато з них (військових Північної Кореї, що прибули до Росії. — ред.) уже перебувають на території України, — йдеться в повідомленні. Поширити

Один з інсайдерів журналістів стверджує, що американська влада досі немає підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.

Попри це, анонімні джерела стверджують, що більшість північнокорейських військових, відправлених у країну-агресорку, є силами спеціального призначення, й оцінити їхню ефективність на полі бою наразі складно.

Західні розвідники прогнозують, що принаймні частина солдатів КНДР дезертирує зі своїх підрозділів, як тільки потрапить на поле бою.

Не можна також ігнорувати той факт, що мовний бар'єр з російськими загарбниками буде величезною перешкодою для здійснення операцій.Також вдалося дізнатися про те, що кількість військових Північної Кореї, залучених до російської війни проти України, "може зрости".

Союзники і партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та будуть активно ділитися розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку Євроатлантичного і Індо-Тихоокеанського регіонів і не тільки, — заявив один з інсайдерів. Поширити

США підтверджують присутність частини військових КНДР на Курщині

У Міноборони Штатів звертають увагу на те, що північнокорейські військові, які прибули до Росії для підготовки, уже вирушили у бік Курської області.

Окрім того, наголошується, що частина з них уже там присутня.

З заявою з цього приводу виступив спікер Пентагону Патрик Райдер.

Він офіційно підтвердив дані розвідників про те, що частина з-поміж 10 тисяч північнокорейських військових, що прибули до Росії, передислокувалась ближче до України, а саме — до Курської області РФ.

Це приблизно кілька тисяч. Менша кількість уже присутня в Курській області, — додав представник Міноборони США. Поширити

Варто зазначити, що раніше про прибуття солдатів КНДР попереджав український лідер Володимир Зеленський.