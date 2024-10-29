Западная разведка фиксирует прибытие солдат КНДР в Украину, но есть одно "но"

Согласно данным западных разведчиков, "небольшое количество" северокорейских оккупантов, ранее прибывших в Россию для подготовки, уже находится на территории Украины.
Главные тезисы
- Прогнозируется, что часть северокорейских военных может сбежать с поля боя.
- Языковой барьер и сложности взаимодействия с российскими войсками станут серьезными проблемами для солдат КНДР.
- Разведчики прогнозируют возможный рост количества военных КНДР на фронте.
Северокорейские военные уже в Украине
Один из инсайдеров журналистов утверждает, что у Штатов до сих пор нет подтверждений непосредственного присутствия войск КНДР в Украине.
Несмотря на это, анонимные источники утверждают, что большинство северокорейских военных, отправленных в страну-агрессорку, являются силами специального назначения, и оценить их эффективность на поле боя сложно.
Западные разведчики прогнозируют, что, по крайней мере, часть солдат КНДР дезертирует из своих подразделений, как только попадет на поле боя.
Нельзя также игнорировать тот факт, что языковой барьер с российскими захватчиками будет огромным препятствием. Также удалось узнать о том, что количество военных Северной Кореи, вовлеченных в российскую войну против Украины, "может возрасти".
США подтверждают присутствие части военных КНДР в Курщине
В Минобороны Штатов обращают внимание на то, что прибывшие в Россию для подготовки северокорейские военные уже отправились в сторону Курской области.
Кроме того, указано, что часть из них там уже присутствует.
С заявлением по этому поводу выступил спикер Пентагона Патрик Райдер.
Он официально подтвердил данные разведчиков о том, что часть из 10 тысяч прибывших в Россию северокорейских военных передислоцировалась ближе к Украине, а именно — в Курскую область РФ.
Следует отметить, что ранее о прибытии солдат КНДР предупреждал украинский лидер Владимир Зеленский.
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