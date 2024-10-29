Западная разведка фиксирует прибытие солдат КНДР в Украину, но есть одно "но"

Согласно данным западных разведчиков, "небольшое количество" северокорейских оккупантов, ранее прибывших в Россию для подготовки, уже находится на территории Украины.

Северокорейские военные уже в Украине

Похоже, многие из них (прибывшие в Россию военные Северной Кореи. — ред.) уже находятся на территории Украины, — сказано в сообщении. Поделиться

Один из инсайдеров журналистов утверждает, что у Штатов до сих пор нет подтверждений непосредственного присутствия войск КНДР в Украине.

Несмотря на это, анонимные источники утверждают, что большинство северокорейских военных, отправленных в страну-агрессорку, являются силами специального назначения, и оценить их эффективность на поле боя сложно.

Западные разведчики прогнозируют, что, по крайней мере, часть солдат КНДР дезертирует из своих подразделений, как только попадет на поле боя.

Нельзя также игнорировать тот факт, что языковой барьер с российскими захватчиками будет огромным препятствием. Также удалось узнать о том, что количество военных Северной Кореи, вовлеченных в российскую войну против Украины, "может возрасти".

Союзники и партнеры по всему миру наблюдают, консультируются и будут активно делиться разведданными по этому вопросу, поскольку это влияет на безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов и не только, заявил один из инсайдеров. Поделиться

США подтверждают присутствие части военных КНДР в Курщине

В Минобороны Штатов обращают внимание на то, что прибывшие в Россию для подготовки северокорейские военные уже отправились в сторону Курской области.

Кроме того, указано, что часть из них там уже присутствует.

С заявлением по этому поводу выступил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Он официально подтвердил данные разведчиков о том, что часть из 10 тысяч прибывших в Россию северокорейских военных передислоцировалась ближе к Украине, а именно — в Курскую область РФ.

Это примерно несколько тысяч. Меньшее количество уже присутствует в Курской области, — добавил представитель Минобороны США. Поделиться

Следует отметить, что ранее о прибытии солдат КНДР предупреждал украинский лидер Владимир Зеленский.