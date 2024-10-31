Кислица в ООН озвучил имена генералов КНДР, прибывших на войну против Украины

По имеющейся информации, военный контингент КНДР численностью до 12 тыс человек проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа ВС РФ. В состав этого контингента входят не менее 500 офицеров КНДР.

Кислица при ООН поименно назвал приехавших в Россию генералов КНДР

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном поддержанию мира и безопасности в Украине, в контингент входят по меньшей мере 500 офицеров, включая трех генералов Генштаба КНДР:

генерал-полковник Ким Янг Бок, заместитель начальника Генштаба по операциям специального назначения;

генерал-полковник Ли Чхан Хо, руководитель разведывательного управления;

генерал-майор Шин Хэм Чхоль, начальник Главного оперативного управления.

Россия планирует создать из северокорейских военных не менее пяти подразделений численностью от 2 до 3 тысяч человек. Северокорейские солдаты будут носить русскую форму, использовать русское оружие и российские документы. Для сокрытия присутствия иностранных войск их интегрируют в подразделения, укомплектованные этническими меньшинствами, в частности в «специальный бурятский батальон» 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Сергей Кислица Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН

Кислица также сообщил, что с 23 по 28 октября из военного округа РФ в украинскую границу перелетело не менее семи самолетов с 2 100 военными, с ожидаемым ростом численности до 4 500 на начало ноября, когда они начнут участвовать в боевых действиях.

Кислица отметил, что такие действия нарушают международное право, Устав ООН и резолюцию Совета Безопасности.

Активное участие войск КНДР в войне РФ против Украины является тревожным сигналом для всего мира — это новый, опасный этап войны с глобальными последствиями, — сказал он. Поделиться

Кислица подчеркнул, что северокорейские военные вернутся домой с уникальным боевым опытом, который могут использовать в других конфликтах.

И что больше всего удивляет — даже на фоне альянса между РФ и КНДР некоторые продолжают верить, что ограничение способности Украины защищаться от двух ядерных государств будет способствовать миру. Такая позиция является либо наивной, либо циничной. Ослабление обороны Украины обеспечит лишь временное спокойствие ценой ее жизни и инфраструктуры, на что Украина никогда не согласится, — резюмировал Кислица. Поделиться

США подтверждают присутствие части военных КНДР в Курщине

В Минобороны Штатов обращают внимание на то, что прибывшие в Россию для подготовки северокорейские военные уже отправились в сторону Курской области.

Кроме того, указано, что часть из них там уже присутствует.

С заявлением по этому поводу выступил спикер Пентагона Патрик Райдер.

Он официально подтвердил данные разведчиков о том, что часть из 10 тысяч прибывших в Россию северокорейских военных передислоцировалась ближе к Украине, а именно — в Курскую область РФ.

Это примерно несколько тысяч. Меньшее количество уже присутствует в Курской области, — добавил представитель Минобороны США. Поделиться

Следует отметить, что ранее о прибытии солдат КНДР предупреждал украинский лидер Владимир Зеленский.