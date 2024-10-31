Кислица в ООН озвучил имена генералов КНДР, прибывших на войну против Украины

По имеющейся информации, военный контингент КНДР численностью до 12 тыс человек проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа ВС РФ. В состав этого контингента входят не менее 500 офицеров КНДР.
Главные тезисы
- Военный контингент КНДР численностью до 12 тыс человек готовится к участию в конфликте на Украине на базах ВС России.
- Северокорейские генералы, включая Генштаб, приняли участие в подготовке к войне против Украины.
- США подтверждают присутствие части военных КНДР в Курщине, что свидетельствует о расширении участия Северной Кореи в конфликте.
- Расширение альянса между РФ и КНДР усиливает напряженность в регионе и создает потенциально опасную ситуацию для мира.
Кислица при ООН поименно назвал приехавших в Россию генералов КНДР
Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном поддержанию мира и безопасности в Украине, в контингент входят по меньшей мере 500 офицеров, включая трех генералов Генштаба КНДР:
генерал-полковник Ким Янг Бок, заместитель начальника Генштаба по операциям специального назначения;
генерал-полковник Ли Чхан Хо, руководитель разведывательного управления;
генерал-майор Шин Хэм Чхоль, начальник Главного оперативного управления.
Кислица также сообщил, что с 23 по 28 октября из военного округа РФ в украинскую границу перелетело не менее семи самолетов с 2 100 военными, с ожидаемым ростом численности до 4 500 на начало ноября, когда они начнут участвовать в боевых действиях.
Кислица отметил, что такие действия нарушают международное право, Устав ООН и резолюцию Совета Безопасности.
Кислица подчеркнул, что северокорейские военные вернутся домой с уникальным боевым опытом, который могут использовать в других конфликтах.
США подтверждают присутствие части военных КНДР в Курщине
В Минобороны Штатов обращают внимание на то, что прибывшие в Россию для подготовки северокорейские военные уже отправились в сторону Курской области.
Кроме того, указано, что часть из них там уже присутствует.
С заявлением по этому поводу выступил спикер Пентагона Патрик Райдер.
Он официально подтвердил данные разведчиков о том, что часть из 10 тысяч прибывших в Россию северокорейских военных передислоцировалась ближе к Украине, а именно — в Курскую область РФ.
Следует отметить, что ранее о прибытии солдат КНДР предупреждал украинский лидер Владимир Зеленский.
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