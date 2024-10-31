Норвегія передасть Україні системи ППО NASAMS

Норвегія готує для України новий пакет допомоги на суму 500 млн євро. Він включатиме винищувачі F-16 і системи ППО NASAMS.

Україна отримає від Норвегії системи ППО NASAMS

Директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко поділився деталями візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси.

Під час візиту українські військові показали йому реабілітаційний центр для військовослужбовців, кордонні укріплення та розповіли про поточну ситуацію з безпекою.

Також міністр оборони Норвегії оголосив про новий пакет допомоги в розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS.

Він також зазначив, що Норвегія готова інвестувати в українську оборонну промисловість.

Норвегія надає Україні кошти на озброєння F-16

Про це 30 жовтня в Одесі на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році.

Він зазначив, що окрім самих літаків Україні знадобляться й компоненти для їх забезпечення.

Ми допоможемо у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде витрачено 1,3 млрд норвезьких крон. Поширити

Також під час зустрічі міністри обговорили посилення систем ППО, надання Україні ракетних систем, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.