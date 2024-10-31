Норвегія готує для України новий пакет допомоги на суму 500 млн євро. Він включатиме винищувачі F-16 і системи ППО NASAMS.
Головні тези:
- Норвегія передасть Україні системи ППО NASAMS та винищувачі F-16 у рамках нового пакета допомоги на суму 500 млн євро.
- Перша передача винищувачів F-16 від Норвегії до України відбудеться в цьому році.
- Україна також отримає фінансування для закупівлі систем озброєння для F-16 та компонентів для їх забезпечення на суму 1,3 млрд норвезьких крон.
- Між Норвегією та Україною обговорюється також посилення систем ППО, надання ракетних систем та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.
- Новий пакет допомоги також передбачає інвестування Норвегією української оборонної промисловості.
Україна отримає від Норвегії системи ППО NASAMS
Директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко поділився деталями візиту міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама до Одеси.
Під час візиту українські військові показали йому реабілітаційний центр для військовослужбовців, кордонні укріплення та розповіли про поточну ситуацію з безпекою.
Також міністр оборони Норвегії оголосив про новий пакет допомоги в розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS.
Він також зазначив, що Норвегія готова інвестувати в українську оборонну промисловість.
Норвегія надає Україні кошти на озброєння F-16
Про це 30 жовтня в Одесі на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році.
Він зазначив, що окрім самих літаків Україні знадобляться й компоненти для їх забезпечення.
Також під час зустрічі міністри обговорили посилення систем ППО, надання Україні ракетних систем, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.
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