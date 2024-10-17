Умєров анонсував отримання Україною літаків F-16 від Норвегії. Коли саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Умєров анонсував отримання Україною літаків F-16 від Норвегії. Коли саме

Рустем Умєров
F-16

Міністри оборони України та Норвегії Рустем Умєров та Бйорн Арільд Грам 17 жовтня обговорили поточну ситуацію на фронті, потреби України в далекобійній зброї та зміцнення протиповітряної оборони. Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F16.

Головні тези:

  • Україна отримає шість літаків F-16 від Норвегії для посилення своїх оборонних можливостей.
  • Домовленості між міністрами оборони України та Норвегії передбачають зміцнення протиповітряної оборони та співпрацю в галузі оборонної промисловості.
  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив плани збільшення кількості бойових літаків в Україні та покращення тренування пілотів.
  • Умєров пропонує Норвегії долучитись до прямого фінансування українських оборонних підприємств та взяти «шефство» над бригадою ЗСУ.
  • Збільшення кількості літаків F-16 в Україні вказує на зростання оборонної потужності країни та її готовність до захисту суверенітету.

Україна отримає 6 літаків F-16 від Норвегії

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

Під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Міністр оборони України

За його словами, окремий фокус переговорів — авіаційна складова. Зокрема посилення спроможностей України винищувачами F16.

Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом.

Також міністри обговорили питання розвитку української оборонної промисловості.

Умєров запросив Норвегію долучитись до «Данської моделі» — прямого фінансування українських оборонних підприємств. Крім того, міністр запропонував Норвегії взяти «шефство» над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування.

Кількість F-16 в Україні може збільшитися

Як повідомив нещодавно глава держави Володимир Зеленський, під час наради з командуванням Повітряних сил ЗСУ вони знайшли спосіб розширення українського флоту винищувачів F-16.

Провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом з командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів.

Окрім того, президент додав, що під час наради також були визначені всі завдання для Повітряних сил і Міністерства оборони.

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