Умєров анонсував отримання Україною літаків F-16 від Норвегії. Коли саме

Міністри оборони України та Норвегії Рустем Умєров та Бйорн Арільд Грам 17 жовтня обговорили поточну ситуацію на фронті, потреби України в далекобійній зброї та зміцнення протиповітряної оборони. Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F16.
Головні тези:
- Україна отримає шість літаків F-16 від Норвегії для посилення своїх оборонних можливостей.
- Домовленості між міністрами оборони України та Норвегії передбачають зміцнення протиповітряної оборони та співпрацю в галузі оборонної промисловості.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив плани збільшення кількості бойових літаків в Україні та покращення тренування пілотів.
- Умєров пропонує Норвегії долучитись до прямого фінансування українських оборонних підприємств та взяти «шефство» над бригадою ЗСУ.
- Збільшення кількості літаків F-16 в Україні вказує на зростання оборонної потужності країни та її готовність до захисту суверенітету.
Україна отримає 6 літаків F-16 від Норвегії
Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.
За його словами, окремий фокус переговорів — авіаційна складова. Зокрема посилення спроможностей України винищувачами F16.
Також міністри обговорили питання розвитку української оборонної промисловості.
Умєров запросив Норвегію долучитись до «Данської моделі» — прямого фінансування українських оборонних підприємств. Крім того, міністр запропонував Норвегії взяти «шефство» над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування.
Кількість F-16 в Україні може збільшитися
Як повідомив нещодавно глава держави Володимир Зеленський, під час наради з командуванням Повітряних сил ЗСУ вони знайшли спосіб розширення українського флоту винищувачів F-16.
Провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом з командуванням Повітряних сил. Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів.
Окрім того, президент додав, що під час наради також були визначені всі завдання для Повітряних сил і Міністерства оборони.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-