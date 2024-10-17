Норвегія надасть 250 млн євро для відновлення зруйнованих РФ енергооб’єктів України

Норвегія виділить Україні пакет допомоги на 250 млн євро для відновлення зруйнованих російськими обстрілами енергооб’єктів та розбудови сучасної енергетичної інфраструктури.
Головні тези:
- Норвегія надає Україні значну допомогу у відновленні енергетики, виділивши 250 млн євро на дані цілі.
- Програма Нансена для України призначена на підтримку цивільної та військової сфер, для захисту території від агресії Росії та сприяння відбудові безпечного суверенного державного устрою.
- Ця допомога базується на потребах України та узгоджується з українською владою та міжнародними партнерами.
- Україна отримала від Норвегії значну підтримку у загальній величині 2,3 млрд євро, що відображає сильну підтримку країни в умовах війни.
- Норвегія активно допомагає розвитку енергетичної інфраструктури та соціальних функцій в Україні для забезпечення стабільності та процвітання країни.
Норвегія надасть 250 млн євро для відновлення енергетики України
Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.
Ейде також оголосив, що його країна надасть окремий зимовий пакет підтримки енергосектору, в рамках якого передбачається, наприклад, утеплення будинків.
Ми працюємо з ключовими партнерами на цьому фронті.
За його словами, Норвегія лише цього року виділила Україні 2,3 млрд євро, що є потужним сигналом підтримки України.
Норвегія збільшує допомогу Україні
Програма Нансена для України — це норвезька програма цивільної та військової підтримки вартістю 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років.
Розподіл між цивільною та військовою підтримкою приймається щорічно відповідно до потреб України.
Мета програми — допомогти Україні визначитися з власним майбутнім, захистити свою територію та населення від нападів Росії, підтримувати важливі соціальні функції та зменшити людські страждання. Крім того, програма сприятиме відбудові безпечної та вільної України.
Норвезька підтримка базується на потребах України. Підтримка узгоджена з українською владою та міжнародними партнерами.
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