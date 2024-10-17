Норвегія надасть 250 млн євро для відновлення зруйнованих РФ енергооб’єктів України

Норвегія виділить Україні пакет допомоги на 250 млн євро для відновлення зруйнованих російськими обстрілами енергооб’єктів та розбудови сучасної енергетичної інфраструктури.

Норвегія надасть 250 млн євро для відновлення енергетики України

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

Сьогодні ми оголосили про пакет підтримки в розмірі 250 млн євро саме енергетичної інфраструктури. І тут ми працюємо з українською владою, з міжнародними партнерами як щодо ремонту того, що було зруйновано, так і для допомоги з розбудовою нової сучасної енергетичної інфраструктури 21-го століття, яка є більш стійкою, більш розгалуженою. Поширити

Ейде також оголосив, що його країна надасть окремий зимовий пакет підтримки енергосектору, в рамках якого передбачається, наприклад, утеплення будинків.

Ми працюємо з ключовими партнерами на цьому фронті.

За його словами, Норвегія лише цього року виділила Україні 2,3 млрд євро, що є потужним сигналом підтримки України.

Ми гарантуємо підтримку, яку ви отримаєте. Поки війна йде, ми поруч. Коли війна буде виграна на користь України, ми братимемо участь у відбудові України. Еспен Барт Ейде Міністр закордонних справ Норвегії

Норвегія збільшує допомогу Україні

Програма Нансена для України — це норвезька програма цивільної та військової підтримки вартістю 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років.

Розподіл між цивільною та військовою підтримкою приймається щорічно відповідно до потреб України.

У 2023 році приблизно 19,9 млрд норвезьких крон було розподілено з програми Нансена; 8,9 млрд норвезьких крон на цивільну та гуманітарну підтримку та 11 млрд норвезьких крон на військову підтримку України. Поширити

Мета програми — допомогти Україні визначитися з власним майбутнім, захистити свою територію та населення від нападів Росії, підтримувати важливі соціальні функції та зменшити людські страждання. Крім того, програма сприятиме відбудові безпечної та вільної України.