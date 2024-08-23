Норвегія профінансує виробництво 155-мм артснарядів Україною

Уряд Норвегії дозволив передати Україні оборонні технології. Тепер артилерійські снаряди калібру 155 мм, розроблені компанією Nammo, зможуть виробляти в Україні — і Норвегія це профінансує.
Головні тези:
- Норвегія надасть фінансову підтримку для ліцензійного виробництва 155-мм артилерійських снарядів українською компанією.
- Ця угода сприятиме підвищенню обороноздатності України в умовах російської агресії.
- Виробництво артснарядів в Україні дозволить забезпечити українські війська боєприпасами швидше і ефективніше.
- Співпраця між Норвегією та Україною у галузі оборонної промисловості є стратегічно важливою для обох країн.
- Виробництво артилерійських снарядів в Україні сприятиме розвитку місцевої економіки та зменшенню залежності від імпорту.
Україна вироблятиме за норвезькою ліцензією артснаряди 155 мм
Премʼєр країни Йонас Гар Стьоре зазначив, що Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Тож виробник боєприпасів Nammo уклав угоду, яка дозволить налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні. Завдяки цьому українські війська отримуватимуть боєприпаси швидше.
Норвегія виділить кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід Україні. Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде назвав співпрацю з українською оборонною промисловістю «мудрим та ефективним» способом підтримати Україну.
У березні уряд Норвегії дозволив норвезьким оборонним компаніям звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на передачу технологій в Україну. Компанія Nammo подала заявку й отримала дозвіл.
Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін також повідомив, що Норвегія передала Україні ліцензію на виробництво артснарядів 155 мм Nammo.
Міністр зауважив, що це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру в Україні — першою була ліцензія від KNDS/Nexter.
Ми завжди будемо вдячні партнерам за допомогу у вигляді снарядів, але ще більше ми вдячні за підтримку саме локального виробництва. Виробляти якнайбільше снарядів в Україні важливо як з погляду ефективності та логістики, так і з погляду економіки.
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