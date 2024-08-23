Норвегія профінансує виробництво 155-мм артснарядів Україною

Уряд Норвегії дозволив передати Україні оборонні технології. Тепер артилерійські снаряди калібру 155 мм, розроблені компанією Nammo, зможуть виробляти в Україні — і Норвегія це профінансує.

Україна вироблятиме за норвезькою ліцензією артснаряди 155 мм

Премʼєр країни Йонас Гар Стьоре зазначив, що Україна має велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській агресії. Тож виробник боєприпасів Nammo уклав угоду, яка дозволить налагодити ліцензійне виробництво 155-мм артилерійських снарядів в Україні. Завдяки цьому українські війська отримуватимуть боєприпаси швидше.

Норвегія виділить кошти, щоб дозволити Nammo передати технології та досвід Україні. Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде назвав співпрацю з українською оборонною промисловістю «мудрим та ефективним» способом підтримати Україну.

У березні уряд Норвегії дозволив норвезьким оборонним компаніям звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на передачу технологій в Україну. Компанія Nammo подала заявку й отримала дозвіл.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін також повідомив, що Норвегія передала Україні ліцензію на виробництво артснарядів 155 мм Nammo.

Вдячні Норвегії за ліцензію на виробництво снарядів 155 мм. Перемовини з норвезько-фінською Nammo тривали вже давно — і я радий повідомити, що сьогодні уряд Норвегії не лише дозволив передачу ліцензії на виробництво артилерійських снарядів НАТОвського калібру українській компанії, але й погодився профінансувати цей процес. Поширити

Міністр зауважив, що це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру в Україні — першою була ліцензія від KNDS/Nexter.