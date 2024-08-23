Норвегия профинансирует производство 155-мм артснарядов Украиной

Правительство Норвегии разрешило передать Украине оборонные технологии. Теперь артиллерийские снаряды калибра 155 мм, разработанные компанией Nammo, смогут производить в Украине, и Норвегия это профинансирует.

Украина будет производить по норвежской лицензии артснаряды 155 мм

Премьер страны Йонас Гар Стере отметил, что Украина нуждается в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской агрессии. Производитель боеприпасов Nammo заключил соглашение, которое позволит наладить лицензионное производство 155-мм артиллерийских снарядов в Украине. Благодаря этому украинские войска будут получать боеприпасы быстрее.

Норвегия выделит средства, чтобы позволить Nammo передать технологию и опыт Украине. Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде назвал сотрудничество с украинской оборонной промышленностью «мудрым и эффективным» способом поддержать Украину.

В марте правительство Норвегии разрешило норвежским оборонным компаниям обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на передачу технологий в Украину. Компания Nammo подала заявку и получила разрешение.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин также сообщил, что Норвегия передала Украине лицензию на производство артснарядов 155 мм Nammo.

Благодарны Норвегии за лицензию на производство снарядов 155 мм. Переговоры с норвежско-финским Nammo продолжались уже давно — и я рад сообщить, что сегодня правительство Норвегии не только разрешило передачу лицензии на производство артиллерийских снарядов НАТОвского калибра украинской компании, но и согласилось профинансировать этот процесс. Поделиться

Министр отметил, что это уже вторая лицензия на производство снарядов 155 калибра в Украине — первой была лицензия от KNDS/Nexter.