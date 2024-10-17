Норвегия выделит 250 млн евро для восстановления разрушенных РФ энергообъектов Украины

Норвегия выделит Украине пакет помощи в 250 млн евро для восстановления разрушенных российскими обстрелами энергообъектов и развития современной энергетической инфраструктуры.
Главные тезисы
- Норвегия выделяет Украине 250 млн евро на восстановление разрушенных энергообъектов и развитие энергетической инфраструктуры.
- Программа Нансена для Украины направлена на военную и гражданскую поддержку, защиту территории и содействие безопасному государственному устройству.
- Норвегия оказывает значительную помощь Украине и уже выделила общую сумму в 2,3 млрд евро, поддерживая страну в условиях войны.
- Цель программы Нансена — помочь Украине обеспечить свое будущее, защититься от нападений и поддержать социальные функции.
- Норвегия предоставляет поддержку, основанную на потребностях Украины, с согласованием украинских и международных партнеров.
Норвегия выделит 250 млн евро для восстановления энергетики Украины
Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.
Эйде также объявил, что его страна предоставит отдельный зимний пакет поддержки энергосектора, в рамках которого предполагается, например, утепление домов.
Мы работаем с ключевыми партнерами на этом фронте.
По его словам, Норвегия только в этом году выделила Украине 2,3 млрд. евро, что является мощным сигналом поддержки Украины.
Норвегия увеличивает помощь Украине
Программа Нансена для Украины — это норвежская программа гражданской и военной поддержки стоимостью 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов.
Распределение между гражданской и военной поддержкой принимается ежегодно в соответствии с потребностями Украины.
Цель программы — помочь Украине определиться с собственным будущим, защитить свою территорию и население от нападений России, поддерживать важные социальные функции и уменьшить человеческие страдания. Кроме того, программа будет способствовать восстановлению безопасной и свободной Украины.
Норвежская поддержка основывается на потребностях Украины. Поддержка согласована с украинскими властями и международными партнерами.
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