Норвегия выделит 250 млн евро для восстановления разрушенных РФ энергообъектов Украины

Норвегия выделит Украине пакет помощи в 250 млн евро для восстановления разрушенных российскими обстрелами энергообъектов и развития современной энергетической инфраструктуры.

Норвегия выделит 250 млн евро для восстановления энергетики Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Сегодня мы объявили о пакете поддержки в размере 250 млн евро именно энергетической инфраструктуры. И здесь мы работаем с украинскими властями, с международными партнерами как по ремонту того, что было разрушено, так и для помощи с развитием новой современной энергетической инфраструктуры 21-го века, более устойчивой, более разветвленной. Поделиться

Эйде также объявил, что его страна предоставит отдельный зимний пакет поддержки энергосектора, в рамках которого предполагается, например, утепление домов.

Мы работаем с ключевыми партнерами на этом фронте.

По его словам, Норвегия только в этом году выделила Украине 2,3 млрд. евро, что является мощным сигналом поддержки Украины.

Мы гарантируем поддержку, которую вы получите. Пока война идет, мы рядом. Когда война будет выиграна в пользу Украины, мы будем участвовать в восстановлении Украины. Эспен Барт Эйде Министр иностранных дел Норвегии

Норвегия увеличивает помощь Украине

Программа Нансена для Украины — это норвежская программа гражданской и военной поддержки стоимостью 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов.

Распределение между гражданской и военной поддержкой принимается ежегодно в соответствии с потребностями Украины.

В 2023 году примерно 19,9 млрд норвежских крон было распределено из программы Нансена; 8,9 млрд. норвежских крон на гражданскую и гуманитарную поддержку и 11 млрд. норвежских крон на военную поддержку Украины. Поделиться

Цель программы — помочь Украине определиться с собственным будущим, защитить свою территорию и население от нападений России, поддерживать важные социальные функции и уменьшить человеческие страдания. Кроме того, программа будет способствовать восстановлению безопасной и свободной Украины.