Умеров анонсировал получение Украиной самолетов F-16 от Норвегии. Когда именно
Категория
Украина
Дата публикации

Умеров анонсировал получение Украиной самолетов F-16 от Норвегии. Когда именно

Рустем Умеров
F-16
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Министры обороны Украины и Норвегии Рустем Умеров и Бьорн Арильд Грам 17 октября обсудили текущую ситуацию на фронте, потребности Украины в дальнобойном оружии и укрепление противовоздушной обороны. В ближайшее время Норвегия передаст Украине шесть истребителей F16.

Главные тезисы

  • Министры обороны Украины и Норвегии обсудили передачу Украине 6 истребителей F-16 для укрепления обороны.
  • Соглашения между странами предусматривают укрепление противовоздушной обороны и сотрудничество в области оборонной промышленности.
  • Президент Украины подтвердил планы по увеличению количества боевых самолетов и улучшению тренировки пилотов.
  • Умеров предложил Норвегии присоединиться к финансированию украинских оборонных предприятий и взять шефство над бригадой ВСУ.
  • Увеличение количества F-16 в Украине свидетельствует о росте оборонной мощи страны и готовности к защите суверенитета.

Украина получит 6 самолетов F-16 от Норвегии

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в Фейсбуке.

В ходе Совета Украина-НАТО провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины. Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности, в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Министр обороны Украины

По его словам, отдельный фокус переговоров — авиационная составляющая. В частности, усиление способностей Украины истребителями F16.

Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время.

Также министры обсудили вопросы развития украинской оборонной промышленности.

Умеров пригласил Норвегию присоединиться к «Данской модели» — прямому финансированию украинских оборонных предприятий. Кроме того, министр предложил Норвегии взять «шефство» над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, включающей тренировку и комплектование.

Количество F-16 в Украине может увеличиться

Как сообщил недавно глава государства Владимир Зеленский, во время совещания с командованием Воздушных сил ВСУ они нашли способ расширения украинского флота истребителей F-16.

Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов.

Кроме того, президент добавил, что во время совещания были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.

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