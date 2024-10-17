Умеров анонсировал получение Украиной самолетов F-16 от Норвегии. Когда именно

Министры обороны Украины и Норвегии Рустем Умеров и Бьорн Арильд Грам 17 октября обсудили текущую ситуацию на фронте, потребности Украины в дальнобойном оружии и укрепление противовоздушной обороны. В ближайшее время Норвегия передаст Украине шесть истребителей F16.
Главные тезисы
- Министры обороны Украины и Норвегии обсудили передачу Украине 6 истребителей F-16 для укрепления обороны.
- Соглашения между странами предусматривают укрепление противовоздушной обороны и сотрудничество в области оборонной промышленности.
- Президент Украины подтвердил планы по увеличению количества боевых самолетов и улучшению тренировки пилотов.
- Умеров предложил Норвегии присоединиться к финансированию украинских оборонных предприятий и взять шефство над бригадой ВСУ.
- Увеличение количества F-16 в Украине свидетельствует о росте оборонной мощи страны и готовности к защите суверенитета.
Украина получит 6 самолетов F-16 от Норвегии
Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в Фейсбуке.
По его словам, отдельный фокус переговоров — авиационная составляющая. В частности, усиление способностей Украины истребителями F16.
Также министры обсудили вопросы развития украинской оборонной промышленности.
Умеров пригласил Норвегию присоединиться к «Данской модели» — прямому финансированию украинских оборонных предприятий. Кроме того, министр предложил Норвегии взять «шефство» над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, включающей тренировку и комплектование.
Количество F-16 в Украине может увеличиться
Как сообщил недавно глава государства Владимир Зеленский, во время совещания с командованием Воздушных сил ВСУ они нашли способ расширения украинского флота истребителей F-16.
Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов.
Кроме того, президент добавил, что во время совещания были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.
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