Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги
Категорія
Світ
Дата публікації

Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Володимир Зеленський
Норвегія
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Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю 500 млн євро. Більша частина цієї суми буде направлена на військову допомогу.

Головні тези:

  • Норвегія планує надати Україні новий пакет допомоги на суму 500 млн євро, з яких 350 млн направлять на військову сферу.
  • Стійність України на фронті важлива для Норвегії, яка вирішила підтримати збройні сили України, надавши 6 літаків F-16.
  • Угода про військову допомогу була оголошена під час саміту Україна — Північна Європа, де прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив про ініціативу.
  • Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам домовився з українською стороною про зміцнення протиповітряної оборони та надання Україні літаків від Норвегії.
  • Надання нового пакета допомоги від Норвегії є ще одним підтвердженням підтримки України на міжнародній арені та обміну досвідом в області оборони.

Норвегія надає Україні нову військову допомогу

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з учасниками саміту Україна — Північна Європа.

За словами глави норвезького уряду, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн Північної Європи ознайомились з чіткою оцінкою того, що відбувається на фронтах.

При цьому Стьоре уточнив, що його країна знає, скільки жінок та дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.

Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 направлять на військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи.

Україна отримає 6 літаків F-16 від Норвегії

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

Під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони.

За його словами, окремий фокус переговорів — авіаційна складова. Зокрема посилення спроможностей України винищувачами F16.

Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом.

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