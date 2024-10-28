Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю 500 млн євро. Більша частина цієї суми буде направлена на військову допомогу.

Норвегія надає Україні нову військову допомогу

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з учасниками саміту Україна — Північна Європа.

За словами глави норвезького уряду, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн Північної Європи ознайомились з чіткою оцінкою того, що відбувається на фронтах.

При цьому Стьоре уточнив, що його країна знає, скільки жінок та дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.

Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 направлять на військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи. Поширити

Україна отримає 6 літаків F-16 від Норвегії

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.

Під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони.

За його словами, окремий фокус переговорів — авіаційна складова. Зокрема посилення спроможностей України винищувачами F16.