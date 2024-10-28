Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Норвегія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю 500 млн євро. Більша частина цієї суми буде направлена на військову допомогу.
Головні тези:
- Норвегія планує надати Україні новий пакет допомоги на суму 500 млн євро, з яких 350 млн направлять на військову сферу.
- Стійність України на фронті важлива для Норвегії, яка вирішила підтримати збройні сили України, надавши 6 літаків F-16.
- Угода про військову допомогу була оголошена під час саміту Україна — Північна Європа, де прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив про ініціативу.
- Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам домовився з українською стороною про зміцнення протиповітряної оборони та надання Україні літаків від Норвегії.
- Надання нового пакета допомоги від Норвегії є ще одним підтвердженням підтримки України на міжнародній арені та обміну досвідом в області оборони.
Норвегія надає Україні нову військову допомогу
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з учасниками саміту Україна — Північна Європа.
За словами глави норвезького уряду, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн Північної Європи ознайомились з чіткою оцінкою того, що відбувається на фронтах.
При цьому Стьоре уточнив, що його країна знає, скільки жінок та дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.
Україна отримає 6 літаків F-16 від Норвегії
Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці.
Під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони.
За його словами, окремий фокус переговорів — авіаційна складова. Зокрема посилення спроможностей України винищувачами F16.
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