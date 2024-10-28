Норвегия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Норвегия предоставит Украине новый пакет помощи стоимостью 500 млн евро. Большая часть этой суммы будет направлена на военную помощь.
Главные тезисы
- Норвегия выделит Украине пакет помощи стоимостью 500 млн евро, среди которого 350 млн будет направлено на военные нужды.
- Украина получит от Норвегии 6 самолетов F-16 в рамках нового пакета военной помощи.
- Норвегия и Украина обсудили укрепление противовоздушной обороны и усиление авиационных способностей Украины.
- Поддержка Норвегии особенно важна в контексте российской агрессии и гибели мирных жителей на востоке Украины.
- Новый пакет военной помощи от Норвегии свидетельствует об укреплении сотрудничества между странами.
Норвегия предоставляет Украине новую военную помощь
Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции с участниками саммита Украина — Северная Европа.
По словам главы норвежского правительства, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры стран Северной Европы ознакомились с четкой оценкой происходящего на фронтах.
При этом Стере уточнил, что его страна знает, сколько женщин и детей гибнет в Украине из-за российских снарядов и ракет.
Украина получит 6 самолетов F-16 от Норвегии
Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в Фейсбуке.
В ходе Совета Украина-НАТО провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины. Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности, в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны.
По его словам, отдельный фокус переговоров — авиационная составляющая. В частности, усиление способностей Украины истребителями F16.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-