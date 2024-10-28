Норвегия предоставит Украине новый пакет военной помощи
Категория
Мир
Дата публикации

Норвегия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Владимир Зеленский
Норвегия
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Норвегия предоставит Украине новый пакет помощи стоимостью 500 млн евро. Большая часть этой суммы будет направлена ​​на военную помощь.

Главные тезисы

  • Норвегия выделит Украине пакет помощи стоимостью 500 млн евро, среди которого 350 млн будет направлено на военные нужды.
  • Украина получит от Норвегии 6 самолетов F-16 в рамках нового пакета военной помощи.
  • Норвегия и Украина обсудили укрепление противовоздушной обороны и усиление авиационных способностей Украины.
  • Поддержка Норвегии особенно важна в контексте российской агрессии и гибели мирных жителей на востоке Украины.
  • Новый пакет военной помощи от Норвегии свидетельствует об укреплении сотрудничества между странами.

Норвегия предоставляет Украине новую военную помощь

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции с участниками саммита Украина — Северная Европа.

По словам главы норвежского правительства, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры стран Северной Европы ознакомились с четкой оценкой происходящего на фронтах.

При этом Стере уточнил, что его страна знает, сколько женщин и детей гибнет в Украине из-за российских снарядов и ракет.

Именно поэтому хотим объявить о новом пакете помощи на 500 млн евро, из которых 350 будет направлено на военный пакет. Мы будем работать с датскими коллегами по реализации такой инициативы.

Украина получит 6 самолетов F-16 от Норвегии

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в Фейсбуке.

В ходе Совета Украина-НАТО провел двусторонние переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом. Поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины. Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности, в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны.

По его словам, отдельный фокус переговоров — авиационная составляющая. В частности, усиление способностей Украины истребителями F16.

Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время.

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