Норвегия передаст Украине системы ПВО NASAMS

Норвегия готовит для Украины новый пакет пособия на сумму 500 млн евро. Он будет включать в себя истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.
Главные тезисы
- Норвегия готовит для Украины пакет помощи на 500 млн евро, который включает системы ПВО NASAMS и истребители F-16.
- Передача систем ПВО от Норвегии позволит Украине укрепить свою оборонную способность.
- Новый пакет помощи включает финансирование закупок вооружения и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
- Украина получит от Норвегии не только системы ПВО NASAMS, но и поддержку в обеспечении компонентов для истребителей F-16.
- Министры обороны Норвегии и Украины обсудили усиление систем ПВО, поставку ракетных систем и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.
Украина получит от Норвегии системы ПВО NASAMS
Директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко поделился деталями визита министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама в Одессу.
Во время визита украинские военные показали ему реабилитационный центр для военнослужащих, границные укрепления и рассказали о ситуации с безопасностью.
Также министр обороны Норвегии объявил о новом пакете помощи в размере 500 млн евро, включающем F-16 и системы NASAMS.
Он также отметил, что Норвегия готова инвестировать в украинскую оборонную промышленность.
Норвегия предоставляет Украине средства на вооружение F-16
Об этом 30 октября в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
Первая передача F-16 по Норвегии Украине будет осуществлена в этом году.
Он отметил, что, кроме самих самолетов, Украине понадобятся и компоненты для их обеспечения.
Также во время встречи министры обсудили усиление систем ПВО, предоставление Украине ракетных систем, инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.
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