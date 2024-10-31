Норвегия передаст Украине системы ПВО NASAMS

Норвегия готовит для Украины новый пакет пособия на сумму 500 млн евро. Он будет включать в себя истребители F-16 и системы ПВО NASAMS.

Украина получит от Норвегии системы ПВО NASAMS

Директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко поделился деталями визита министра обороны Норвегии Берна Арильда Грама в Одессу.

Во время визита украинские военные показали ему реабилитационный центр для военнослужащих, границные укрепления и рассказали о ситуации с безопасностью.

Также министр обороны Норвегии объявил о новом пакете помощи в размере 500 млн евро, включающем F-16 и системы NASAMS.

Он также отметил, что Норвегия готова инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Норвегия предоставляет Украине средства на вооружение F-16

Об этом 30 октября в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Первая передача F-16 по Норвегии Украине будет осуществлена ​​в этом году.

Он отметил, что, кроме самих самолетов, Украине понадобятся и компоненты для их обеспечения.

Мы поможем в финансировании закупок систем вооружения для F-16, а также различных компонентов для их обеспечения. На это будет израсходовано 1,3 млрд норвежских крон. Поделиться

Также во время встречи министры обсудили усиление систем ПВО, предоставление Украине ракетных систем, инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.