Норвегия предоставит Украине почти 86 млн долл на вооружение для F-16

Правительство Норвегии выделит 1,3 млрд норвежских крон (свыше 85,9 млн долл) на закупку необходимого оборудования и вооружения для истребителей F-16. Самолеты Украина получит до нового года.

Норвегия предоставляет Украине средства на вооружение F-16

Об этом 30 октября в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Первая передача F-16 по Норвегии Украине будет осуществлена ​​в этом году.

Он отметил, что, кроме самих самолетов, Украине понадобятся и компоненты для их обеспечения.

Мы поможем в финансировании закупок систем вооружения для F-16, а также различных компонентов для их обеспечения. На это будет израсходовано 1,3 млрд норвежских крон. Поделиться

Также во время встречи министры обсудили усиление систем ПВО, предоставление Украине ракетных систем, инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Сегодня мы посещали в Одессе объекты оборонной промышленности, и я поражен, насколько сильно вы смогли увеличить масштабы изготовления, а также уровнем вашей инновационности.

Также министры посетили центр реабилитации военных в Одессе.

Норвегия предоставляет Украине новую военную помощь

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции с участниками саммита Украина — Северная Европа.

По словам главы норвежского правительства, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры стран Северной Европы ознакомились с четкой оценкой происходящего на фронтах. Поделиться

При этом Стере уточнил, что его страна знает, сколько женщин и детей гибнет в Украине из-за российских снарядов и ракет.