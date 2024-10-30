Норвегия предоставит Украине почти 86 млн долл на вооружение для F-16
Категория
Мир
Дата публикации

Норвегия предоставит Украине почти 86 млн долл на вооружение для F-16

Норвегия
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Источник:  Укринформ

Правительство Норвегии выделит 1,3 млрд норвежских крон (свыше 85,9 млн долл) на закупку необходимого оборудования и вооружения для истребителей F-16. Самолеты Украина получит до нового года.

Главные тезисы

  • Норвегия выделит 86 млн долл на вооружение и оборудование для F-16 в Украине.
  • Передача первых истребителей F-16 от Норвегии Украине ожидается до нового года.
  • Помимо вооружения, Украине также понадобятся компоненты для обеспечения самолетов.

Норвегия предоставляет Украине средства на вооружение F-16

Об этом 30 октября в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Первая передача F-16 по Норвегии Украине будет осуществлена ​​в этом году.

Он отметил, что, кроме самих самолетов, Украине понадобятся и компоненты для их обеспечения.

Мы поможем в финансировании закупок систем вооружения для F-16, а также различных компонентов для их обеспечения. На это будет израсходовано 1,3 млрд норвежских крон.

Также во время встречи министры обсудили усиление систем ПВО, предоставление Украине ракетных систем, инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Сегодня мы посещали в Одессе объекты оборонной промышленности, и я поражен, насколько сильно вы смогли увеличить масштабы изготовления, а также уровнем вашей инновационности.

Также министры посетили центр реабилитации военных в Одессе.

Норвегия предоставляет Украине новую военную помощь

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции с участниками саммита Украина — Северная Европа.

По словам главы норвежского правительства, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры стран Северной Европы ознакомились с четкой оценкой происходящего на фронтах.

При этом Стере уточнил, что его страна знает, сколько женщин и детей гибнет в Украине из-за российских снарядов и ракет.

Именно поэтому хотим объявить о новом пакете помощи на 500 млн евро, из которых 350 будет направлено на военный пакет. Мы будем работать с датскими коллегами по реализации такой инициативы.

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