Норвегія надасть Україні майже 86 млн дол на озброєння для F-16

Уряд Норвегії виділить 1,3 млрд норвезьких крон (понад 85,9 млн дол) на закупівлю необхідного обладнання та озброєння для винищувачів F-16. Літаки Україна отримає до нового року.
Головні тези:
- Норвегія виділить понад 85,9 млн дол на закупівлю необхідного обладнання для F-16 для України.
- Ця військова допомога спрямована на посилення обороноздатності України та забезпечення необхідними компонентами для винищувачів.
- Угода між Норвегією та Україною включає також посилення систем ППО, надання ракетних систем та інвестиції в український оборонний комплекс.
Норвегія надає Україні кошти на озброєння F-16
Про це 30 жовтня в Одесі на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Він зазначив, що окрім самих літаків Україні знадобляться й компоненти для їх забезпечення.
Ми допоможемо у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде витрачено 1,3 млрд норвезьких крон.
Також під час зустрічі міністри обговорили посилення систем ППО, надання Україні ракетних систем, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.
Також міністри відвідали центр реабілітації військових в Одесі.
Норвегія надає Україні нову військову допомогу
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з учасниками саміту Україна — Північна Європа.
За словами глави норвезького уряду, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн Північної Європи ознайомились з чіткою оцінкою того, що відбувається на фронтах.
При цьому Стьоре уточнив, що його країна знає, скільки жінок та дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.
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