Норвегія надасть Україні майже 86 млн дол на озброєння для F-16
Категорія
Світ
Дата публікації

Норвегія надасть Україні майже 86 млн дол на озброєння для F-16

Норвегія
Джерело:  Укрінформ

Уряд Норвегії виділить 1,3 млрд норвезьких крон (понад 85,9 млн дол) на закупівлю необхідного обладнання та озброєння для винищувачів F-16. Літаки Україна отримає до нового року.

Головні тези:

  • Норвегія виділить понад 85,9 млн дол на закупівлю необхідного обладнання для F-16 для України.
  • Ця військова допомога спрямована на посилення обороноздатності України та забезпечення необхідними компонентами для винищувачів.
  • Угода між Норвегією та Україною включає також посилення систем ППО, надання ракетних систем та інвестиції в український оборонний комплекс.

Норвегія надає Україні кошти на озброєння F-16

Про це 30 жовтня в Одесі на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році.

Він зазначив, що окрім самих літаків Україні знадобляться й компоненти для їх забезпечення.

Ми допоможемо у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде витрачено 1,3 млрд норвезьких крон.

Також під час зустрічі міністри обговорили посилення систем ППО, надання Україні ракетних систем, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Сьогодні ми відвідували в Одесі об’єкти оборонної промисловості і я вражений, наскільки сильно ви змогли збільшити масштаби виготовлення, а також рівнем вашої інноваційності.

Також міністри відвідали центр реабілітації військових в Одесі.

Норвегія надає Україні нову військову допомогу

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з учасниками саміту Україна — Північна Європа.

За словами глави норвезького уряду, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лідери країн Північної Європи ознайомились з чіткою оцінкою того, що відбувається на фронтах.

При цьому Стьоре уточнив, що його країна знає, скільки жінок та дітей гине в Україні через російські снаряди та ракети.

Саме тому хочемо оголосити про новий пакет допомоги на 500 млн євро, з яких 350 направлять на військовий пакет. Ми працюватимемо з данськими колегами для реалізації такої ініціативи.

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