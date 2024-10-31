У ЦПД назвали количество военных КНДР в рядах армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

У ЦПД назвали количество военных КНДР в рядах армии РФ

КНДР
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Источник:  KOVALENKO

На Курщину прибыли 3 тыс северокорейских военных, которые будут участвовать в российской войне против Украины. В Донецкой области также находятся инженеры из КНДР.

Главные тезисы

  • В российской армии находится около 12 тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в военных действиях на территории Украины.
  • Северокорейские военные будут вводиться в бой в разные подразделения армии РФ на Курщине, причем их будут представлять за калмыков, тувинцев и бурят.
  • Украинские и международные источники подтверждают присутствие военных КНДР в России и их участие в консультациях с российской армией.

Военных КНДР в российской армии будут выдавать за бурятов

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

3000 военных КНДР на Курщине. Их постепенно будут вводить в бой в разные подразделения армии РФ, их российские документы уже готовы.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПД

По его данным, военные из КНДР будут в российской форме, а пропаганда будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурятов.

Кроме того, в Донецкой области присутствуют инженеры из Северной Кореи.

В общем, россияне планируют привлекать военных из КНДР на Курщине для обучения в боевых условиях. Всего в РФ сейчас 12 тысяч военных КНДР. В дальнейшем РФ также планирует привлекать их на временно оккупированных территориях. Все планы известны.

Военные КНДР прибыли в Россию

4 октября Kyiv Post сообщило, что в результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 военных. Среди них, в частности, было шесть военных из КНДР, которые проводили консультации с российской армией.

22 октября у медиа появилась информация, что Северная Корея отправила на территорию Россию не только пехотинцев, но и пилотов военных самолетов. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 23 октября в Курскую область должны прибыть первые бойцы из Северной Кореи.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил факт присутствия военных Северной Кореи в Курской области РФ, отметив, что это "значительная эскалация в вовлечении КНДР в противоправную войну России".

Пентагон заявил, что КНДР отправила в РФ около 10 тыс. военных для войны против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ уже использует военнослужащих из КНДР на территории Украины и что на полигоны РФ из КНДР могут опрокинуть до 12 тыс военных.

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