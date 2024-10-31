У ЦПД назвали количество военных КНДР в рядах армии РФ

На Курщину прибыли 3 тыс северокорейских военных, которые будут участвовать в российской войне против Украины. В Донецкой области также находятся инженеры из КНДР.
Главные тезисы
- В российской армии находится около 12 тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в военных действиях на территории Украины.
- Северокорейские военные будут вводиться в бой в разные подразделения армии РФ на Курщине, причем их будут представлять за калмыков, тувинцев и бурят.
- Украинские и международные источники подтверждают присутствие военных КНДР в России и их участие в консультациях с российской армией.
Военных КНДР в российской армии будут выдавать за бурятов
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По его данным, военные из КНДР будут в российской форме, а пропаганда будет выдавать их за калмыков, тувинцев и бурятов.
Кроме того, в Донецкой области присутствуют инженеры из Северной Кореи.
Военные КНДР прибыли в Россию
4 октября Kyiv Post сообщило, что в результате ракетного удара по оккупированной территории Донбасса погибли 20 военных. Среди них, в частности, было шесть военных из КНДР, которые проводили консультации с российской армией.
22 октября у медиа появилась информация, что Северная Корея отправила на территорию Россию не только пехотинцев, но и пилотов военных самолетов. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 23 октября в Курскую область должны прибыть первые бойцы из Северной Кореи.
28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил факт присутствия военных Северной Кореи в Курской области РФ, отметив, что это "значительная эскалация в вовлечении КНДР в противоправную войну России".
Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ уже использует военнослужащих из КНДР на территории Украины и что на полигоны РФ из КНДР могут опрокинуть до 12 тыс военных.
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