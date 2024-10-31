У ЦПД назвали кількість військових КНДР у лавах армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЦПД назвали кількість військових КНДР у лавах армії РФ

КНДР
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Джерело:  KOVALENKO

На Курщину прибули 3 тис північнокорейських військових, які братимуть участь у російській війні проти України. На Донеччині також перебувають інженери з КНДР.

Головні тези:

  • 3 тисячі військових КНДР на Курщині беруть участь у російській війні проти України.
  • Російська армія видаватиме військових КНДР за бурятів та інших етнічних груп.
  • Усього у російській армії зараз перебуває 12 тисяч військових з Північної Кореї.
  • Факт присутності військових КНДР у РФ викликав резонансну реакцію генерального секретаря НАТО та Пентагону.
  • Президент України Володимир Зеленський попереджає про можливу ескалацію та загрозу від військових із КНДР на території України.

Військових КНДР у російській армії видаватимуть за бурятів

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

3000 військових КНДР на Курщині. Їх поступово будуть вводити в бій у різні підрозділи армії РФ, їхні російські документи вже готові.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

За його даними, військові з КНДР будуть у російській формі, а пропаганда видаватиме їх за калмиків, тувинців і бурятів.

Окрім того, на Донеччині присутні інженери з Північної Кореї.

Загалом росіяни планують залучати військових із КНДР на Курщині для навчання в бойових умовах. Усього у РФ зараз 12 тисяч військових КНДР. Надалі РФ також планує залучати їх на тимчасово окупованих територіях. Всі плани відомі.

Військові КНДР прибули до Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Пентагон заявив, що КНДР відправила до РФ близько 10 тис військових для війни проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України і що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

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