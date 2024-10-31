У ЦПД назвали кількість військових КНДР у лавах армії РФ

На Курщину прибули 3 тис північнокорейських військових, які братимуть участь у російській війні проти України. На Донеччині також перебувають інженери з КНДР.
Головні тези:
- 3 тисячі військових КНДР на Курщині беруть участь у російській війні проти України.
- Російська армія видаватиме військових КНДР за бурятів та інших етнічних груп.
- Усього у російській армії зараз перебуває 12 тисяч військових з Північної Кореї.
- Факт присутності військових КНДР у РФ викликав резонансну реакцію генерального секретаря НАТО та Пентагону.
- Президент України Володимир Зеленський попереджає про можливу ескалацію та загрозу від військових із КНДР на території України.
Військових КНДР у російській армії видаватимуть за бурятів
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його даними, військові з КНДР будуть у російській формі, а пропаганда видаватиме їх за калмиків, тувинців і бурятів.
Окрім того, на Донеччині присутні інженери з Північної Кореї.
Військові КНДР прибули до Росії
4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.
28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в залученості КНДР у протиправну війну Росії".
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України і що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.
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