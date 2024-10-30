КНДР не допоможе Путіну. Остін висловив впевненість у перемозі України

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР. Однак США та партнери обговорили варіанти відповіді на залучення Росією північнокорейців.

Путін не переможе Україну навіть з допомогою КНДР

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу для ЗМІ.

За словами Остіна, США відомо про те, що Північна Корея відправила близько 10 тис солдатів для тренувань на сході Росії. Частина з цих військових вже перемістилися ближче до України. Росія також оснащує північнокорейців одягом та зброєю своєї армії.

Я все більше стурбований тим, що Кремль планує використовувати цих північнокорейських солдатів для підтримки бойових дій Росії в Курській області поблизу кордону з Україною. Росія підписала резолюції Ради Безпеки ООН, в яких зобов'язалася не надавати військову допомогу Північній Кореї. Звичайно, ми знаємо, що Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР та Ірану. Ллойд Остін Міністр оборони США

На його думку, залучення Північної Кореї підкреслює те, що у Путіна наразі великі проблеми.

Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї. Але ці глибоко тривожні події лише підкреслюють важливість нашої.

Остін розповів, що Росія та КНДР проводять певні навчання та, ймовірно, на схід України відправлено близько 10 тис північнокорейських військових. Там вони стягують техніку і проводять певні навчання. Також відомо, що деякі з цих військ почали просуватися до кордону України в Курській області.

Чи будуть вони залучені у бойових діях, поки що невідомо, але якщо вони будуть залучені, то це викликає велике занепокоєння. І тому ми залишаємося стурбованими тим, що вони збираються використовувати ці війська в бойових діях. Поширити

Північнокорейські військові уже в Україні

Згідно з даними західних розвідників, "невелика кількість" північнокорейських окупантів, які раніше прибули в Росію для підготовки, вже знаходиться на території України.

Схоже, багато з них (військових Північної Кореї, що прибули до Росії. — ред.) уже перебувають на території України.

Один з інсайдерів журналістів стверджує, що американська влада досі немає підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.