КНДР не допоможе Путіну. Остін висловив впевненість у перемозі України

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін пішов на все, щоб отримати зброю від КНДР. Однак США та партнери обговорили варіанти відповіді на залучення Росією північнокорейців.
Головні тези:
- Міністр оборони США Ллойд Остін вбачає загрозу у співпраці Росії та Північної Кореї в контексті другої світової війни.
- Залучення північнокорейських солдатів Росією може призвести до загострення ситуації в сході України.
- Навіть з допомогою КНДР, Путін не здатен перемогти Україну, що підкреслює серйозні проблеми в російському керівництві.
- Існує можливість залучення північнокорейських військ до бойових дій в Курській області навколо кордону з Україною, що є причиною серйозного занепокоєння.
- Підтверження присутності північнокорейських військ в Україні є суперечливими, але вже є певні дані про їхню присутність в країні.
Путін не переможе Україну навіть з допомогою КНДР
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу для ЗМІ.
За словами Остіна, США відомо про те, що Північна Корея відправила близько 10 тис солдатів для тренувань на сході Росії. Частина з цих військових вже перемістилися ближче до України. Росія також оснащує північнокорейців одягом та зброєю своєї армії.
На його думку, залучення Північної Кореї підкреслює те, що у Путіна наразі великі проблеми.
Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми закликаємо Кремль змінити курс. Ми повністю розуміємо наслідки для безпеки як Європи, так і Індо-Тихоокеанського регіону. Путін не переможе в Україні, навіть з більшою допомогою з боку Північної Кореї. Але ці глибоко тривожні події лише підкреслюють важливість нашої.
Остін розповів, що Росія та КНДР проводять певні навчання та, ймовірно, на схід України відправлено близько 10 тис північнокорейських військових. Там вони стягують техніку і проводять певні навчання. Також відомо, що деякі з цих військ почали просуватися до кордону України в Курській області.
Північнокорейські військові уже в Україні
Згідно з даними західних розвідників, "невелика кількість" північнокорейських окупантів, які раніше прибули в Росію для підготовки, вже знаходиться на території України.
Схоже, багато з них (військових Північної Кореї, що прибули до Росії. — ред.) уже перебувають на території України.
Один з інсайдерів журналістів стверджує, що американська влада досі немає підтверджень безпосередньої присутності військ КНДР в Україні.
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