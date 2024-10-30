Зарплата менше долара. Чому солдати КНДР радіють вступу у війну проти України

Північна Корея кинула на український фронт тисячі молодих солдатів, переважно з елітних спецпідрозділів, однак для них це поки радість, а не розчарування. Головна причина — можливість заробити багато грошей, навіть якщо за це доведеться поплатитися своїми життями.
Головні тези:
- У північнокорейських солдатів немає воєнного досвіду, що може одразу призвести до серйозних втрат.
- Зарплата у військах РФ вигідна для солдатів КНДР, оскільки вони отримають значно більше, ніж у власній країні.
- Режим Кім Чен Ина надає додаткові соціальні привілеї сім'ям окупантів, які вирушили на війну проти України.
Солдати КНДР поки не усвідомили, куди потрапили
Що важливо розуміти, північнокорейські окупанти не мають бойового досвіду, а також не знають про те, що втрати армії РФ сягають понад 1200 солдатів щоденно.
Іноземні експерти уже озвучили прогноз, що вояк КНДР одразу кинуть на найважчі ділянки фронту, де в них майже не буде шансів вижити.
Журналісти поспілкувалися з колишніми солдатами Північної Кореї.
Ба більше, вказано, що молоді солдати сприймають це як честь, хоча й не надіються вижити на фронті.
Одна з головних причин — гроші
За попередніми даними, зарплатня солдатів КНДР у лавах армії РФ сягне щонайменше 2000 доларів на місяць.
Попри те, що більшість цих коштів отримає Кім Чен Ин, окупанти також можуть розраховувати на свою частку.
Окрім того, вказано, що режим Кім Чен Ина може надавати додаткові соціальні привілеї родинам тих вояк, яких кинули у війну проти України. Йдеться не лише про житло, але й освітні можливості.
Дехто з солдатів, особливо молодь, сприйматиме це як можливість побачити світ за межами суворо контрольованої КНДР.
Однак, як вважають аналітики, ситуація може різко змінитися, якщо війська КНДР зазначають серйозних втрат.
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