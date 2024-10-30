Зарплата менше долара. Чому солдати КНДР радіють вступу у війну проти України

Північна Корея кинула на український фронт тисячі молодих солдатів, переважно з елітних спецпідрозділів, однак для них це поки радість, а не розчарування. Головна причина — можливість заробити багато грошей, навіть якщо за це доведеться поплатитися своїми життями.

Солдати КНДР поки не усвідомили, куди потрапили

Що важливо розуміти, північнокорейські окупанти не мають бойового досвіду, а також не знають про те, що втрати армії РФ сягають понад 1200 солдатів щоденно.

Іноземні експерти уже озвучили прогноз, що вояк КНДР одразу кинуть на найважчі ділянки фронту, де в них майже не буде шансів вижити.

Журналісти поспілкувалися з колишніми солдатами Північної Кореї.

За словами останніх, їхні колеги можуть сприймати таке “відрядження” як почесну місію, адже це рідкісна можливість побачити іншу країну, заробити гроші й отримати привілеї для своїх сімей на батьківщині. Поширити

Ба більше, вказано, що молоді солдати сприймають це як честь, хоча й не надіються вижити на фронті.

Одна з головних причин — гроші

За попередніми даними, зарплатня солдатів КНДР у лавах армії РФ сягне щонайменше 2000 доларів на місяць.

Попри те, що більшість цих коштів отримає Кім Чен Ин, окупанти також можуть розраховувати на свою частку.

Багато хто з них, ймовірно, буде радий такому заробітку, адже середня місячна зарплата в КНДР становить менше долара. Поширити

Окрім того, вказано, що режим Кім Чен Ина може надавати додаткові соціальні привілеї родинам тих вояк, яких кинули у війну проти України. Йдеться не лише про житло, але й освітні можливості.

Дехто з солдатів, особливо молодь, сприйматиме це як можливість побачити світ за межами суворо контрольованої КНДР.