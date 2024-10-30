Зарплата меньше доллара. Почему солдаты КНДР радуются вступлению в войну против Украины

Северная Корея бросила на украинский фронт тысячи молодых солдат, преимущественно из элитных спецподразделений, однако для них это радость, а не разочарование. Главная причина – возможность заработать много денег, даже если за это придется поплатиться своими жизнями.
Главные тезисы
- У северокорейских солдат нет военного опыта, что может привести к серьезным потерям.
- Зарплата в войсках РФ выгодна для солдат КНДР, поскольку они получат гораздо больше, чем в своей стране.
- Режим Ким Чен Ына предоставляет дополнительные социальные привилегии семьям оккупантов, которых отправили на войну против Украины.
Солдаты КНДР пока не осознали, куда попали
Что важно понимать, северокорейские оккупанты не имеют боевого опыта, а также не знают о том, что потери армии РФ составляют более 1200 солдат ежедневно.
Иностранные эксперты уже озвучили прогноз, что солдат КНДР сразу бросят на самые тяжелые участки фронта, где у них почти не будет шансов выжить.
Журналисты пообщались с бывшими солдатами Северной Кореи.
Более того, указано, что молодые солдаты воспринимают это как честь, хотя и не надеются выжить на фронте.