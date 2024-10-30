Северная Корея бросила на украинский фронт тысячи молодых солдат, преимущественно из элитных спецподразделений, однако для них это радость, а не разочарование. Главная причина – возможность заработать много денег, даже если за это придется поплатиться своими жизнями.

Солдаты КНДР пока не осознали, куда попали

Что важно понимать, северокорейские оккупанты не имеют боевого опыта, а также не знают о том, что потери армии РФ составляют более 1200 солдат ежедневно.

Иностранные эксперты уже озвучили прогноз, что солдат КНДР сразу бросят на самые тяжелые участки фронта, где у них почти не будет шансов выжить.

Журналисты пообщались с бывшими солдатами Северной Кореи.

По словам последних, их коллеги могут воспринимать такую ​​”командировку” как почетную миссию, ведь это редкая возможность увидеть другую страну, заработать деньги и получить привилегии для своих семей на родине. Поделиться

Более того, указано, что молодые солдаты воспринимают это как честь, хотя и не надеются выжить на фронте.