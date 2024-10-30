Україна має вдарити по військах КНДР у разі вторгнення — Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська перетнуть її кордон.

Байден прокоментував можливе вторгнення військ КНДР в Україну

За словами президента США Джо Байдена, він стурбований інформацією щодо присутності військ Північної Кореї на території Курської області.

Також у президента США запитали, чи мають українські воїни завдавати удару у відповідь.

Якщо вони перетнуть кордон України, то так, — відповів Байден. Поширити

Штати просять Китай тиснути на КНДР

Як стверджує інсайдер видання, команда американського лідера Джо Байдена закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона повернула свої війська.

Ба більше, вказано, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати додаткові зусилля.

Насамперед йдеться про те, що союзники Вашингтона також повинні будуть звернутися до КНР "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього".

Попри це, анонімні джерела стверджують, що в Білому домі "не налаштовані оптимістично" стосовно того, що офіційний Пекін стане на заваді планам Північної Кореї — зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс.

Західна розвідка повідомляє про те, що "невелика кількість" північнокорейських окупантів, які раніше прибули в Росію для підготовки, вже знаходиться на території України.