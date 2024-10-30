Україна має вдарити по військах КНДР у разі вторгнення — Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Україна повинна завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська перетнуть її кордон.
Головні тези:
- Президент США Джо Байден закликав Україну готуватися до удару у разі вторгнення військ Північної Кореї.
- Команда американського лідера закликала Китай тиснути на КНДР для повернення її військ.
- Західна розвідка повідомляє про присутність північнокорейських окупантів на території України для підготовки.
- США та їх союзники планують звернутися до Китаю з проханням натиснути на КНДР та врегулювати ситуацію у регіоні.
Байден прокоментував можливе вторгнення військ КНДР в Україну
За словами президента США Джо Байдена, він стурбований інформацією щодо присутності військ Північної Кореї на території Курської області.
Також у президента США запитали, чи мають українські воїни завдавати удару у відповідь.
Штати просять Китай тиснути на КНДР
Як стверджує інсайдер видання, команда американського лідера Джо Байдена закликали Китай, який підтримує відносини з Пхеньяном, втрутитися і натиснути на КНДР, аби вона повернула свої війська.
Ба більше, вказано, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван доручив організувати додаткові зусилля.
Насамперед йдеться про те, що союзники Вашингтона також повинні будуть звернутися до КНР "стосовно нашого занепокоєння з приводу відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього".
Попри це, анонімні джерела стверджують, що в Білому домі "не налаштовані оптимістично" стосовно того, що офіційний Пекін стане на заваді планам Північної Кореї — зокрема тому, що підтримує російський військово-промисловий комплекс.
Західна розвідка повідомляє про те, що "невелика кількість" північнокорейських окупантів, які раніше прибули в Росію для підготовки, вже знаходиться на території України.
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