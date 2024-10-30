Украина должна ударить по войскам КНДР в случае вторжения — Байден
Категория
Украина
Дата публикации

Украина должна ударить по войскам КНДР в случае вторжения — Байден

Украина должна ударить по войскам КНДР в случае вторжения — Байден
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Источник:  Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска пересекут ее границу.

Главные тезисы

  • Президент США Джо Байден обозначил необходимость ответного удара со стороны Украины в случае пересечения границы войсками КНДР.
  • Происходит обращение к Китаю с просьбой оказать давление на Северную Корею и вернуть ее войска.
  • Белый дом выражает обеспокоенность из-за присутствия северокорейских оккупантов на территории Украины.
  • Союзники Вашингтона также должны обратиться к Китаю в связи с отправкой войск КНДР в Россию и возможными последствиями.
  • Западная разведка сообщает о присутствии северокорейских оккупантов на территории Украины, что добавляет напряженности ситуации.

Байден прокомментировал возможное вторжение войск КНДР в Украину

По словам президента США Джо Байдена, он озабочен информацией о присутствии войск Северной Кореи на территории Курской области.

Также у президента США спросили, должны ли украинские воины наносить ответный удар.

Если они пересекут границу Украины, то да, — ответил Байден.

Штаты просят Китай давить на КНДР

Как утверждает инсайдер издания, команда американского лидера Джо Байдена призвали Китай, поддерживающий отношения с Пхеньяном, вмешаться и надавить на КНДР, чтобы она вернула свои войска.

Более того, указано, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать дополнительные усилия.

В первую очередь речь идет о том, что союзники Вашингтона также должны будут обратиться к КНР "касательно нашей обеспокоенности по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого".

Несмотря на это, анонимные источники утверждают, что в Белом доме "не настроены оптимистично" по поводу того, что официальный Пекин помешает планам Северной Кореи — в частности, потому, что поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

Западная разведка сообщает о том, что "небольшое количество" северокорейских оккупантов, ранее прибывших в Россию для подготовки, уже находится на территории Украины.

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