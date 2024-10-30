КНДР не поможет Путину. Остин выразил уверенность в победе Украины

Нелегитимный президент России Владимир Путин пошел на все, чтобы получить оружие КНДР. Однако США и партнеры обсудили варианты ответа на привлечение Россией северокорейцев.

Путин не победит Украину даже с помощью КНДР

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге для СМИ.

По словам Остина, США известно о том, что Северная Корея отправила около 10 тыс. солдат для тренировок на востоке России. Часть этих военных уже переместились ближе к Украине. Россия также оснащает северокорейцев одеждой и оружием своей армии.

Я все больше озабочен тем, что Кремль планирует использовать этих северокорейских солдат для поддержки боевых действий России в Курской области вблизи границы с Украиной. Россия подписала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых обязалась не оказывать военную помощь Северной Корее. Конечно, мы знаем, что Путин пошел на все, чтобы получить оружие от КНДР и Ирана. Ллойд Остин Министр обороны США

По его мнению, привлечение Северной Кореи подчеркивает, что у Путина сейчас большие проблемы.

Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль сменить курс. Мы полностью понимаем последствия безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине даже с большей помощью со стороны Северной Кореи. Но эти глубоко тревожные действия лишь подчеркивают значимость нашей. Поделиться

Остин рассказал, что Россия и КНДР проводят определенные учения и, вероятно, на восток Украины отправлено около 10 тыс. северокорейских военных. Там они стягивают технику и проводят определенные учения. Также известно, что некоторые из этих войск начали продвигаться к границе Украины в Курской области.

Будут ли они вовлечены в боевых действиях, пока неизвестно, но если они будут вовлечены, то это вызывает большую обеспокоенность. И поэтому мы озабочены тем, что они собираются использовать эти войска в боевых действиях.

Северокорейские военные уже в Украине

Согласно данным западных разведчиков, "небольшое количество" северокорейских оккупантов, ранее прибывших в Россию для подготовки, уже находится на территории Украины.

Похоже, многие из них (военные Северной Кореи, прибывшие в Россию — ред.) уже находятся на территории Украины. Поделиться

Один из инсайдеров журналистов утверждает, что американские власти до сих пор нет подтверждений непосредственного присутствия войск КНДР в Украине.