КНДР не поможет Путину. Остин выразил уверенность в победе Украины

Нелегитимный президент России Владимир Путин пошел на все, чтобы получить оружие КНДР. Однако США и партнеры обсудили варианты ответа на привлечение Россией северокорейцев.
Главные тезисы
- Путин не сможет победить Украину даже при помощи КНДР, утверждает министр обороны США Ллойд Остин.
- Привлечение северокорейских солдат подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Путин.
- Несмотря на отсутствие подтверждений прямого присутствия войск КНДР в Украине, есть данные о их возможном участии в боевых действиях.
- Западные разведчики утверждают, что северокорейские военные уже находятся в Украине для поддержки России.
- Американские власти внимательно следят за развитием ситуации и оценивают потенциальные угрозы со стороны северокорейских военных в Украине.
Путин не победит Украину даже с помощью КНДР
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге для СМИ.
По словам Остина, США известно о том, что Северная Корея отправила около 10 тыс. солдат для тренировок на востоке России. Часть этих военных уже переместились ближе к Украине. Россия также оснащает северокорейцев одеждой и оружием своей армии.
По его мнению, привлечение Северной Кореи подчеркивает, что у Путина сейчас большие проблемы.
Остин рассказал, что Россия и КНДР проводят определенные учения и, вероятно, на восток Украины отправлено около 10 тыс. северокорейских военных. Там они стягивают технику и проводят определенные учения. Также известно, что некоторые из этих войск начали продвигаться к границе Украины в Курской области.
Будут ли они вовлечены в боевых действиях, пока неизвестно, но если они будут вовлечены, то это вызывает большую обеспокоенность. И поэтому мы озабочены тем, что они собираются использовать эти войска в боевых действиях.
Северокорейские военные уже в Украине
Согласно данным западных разведчиков, "небольшое количество" северокорейских оккупантов, ранее прибывших в Россию для подготовки, уже находится на территории Украины.
Один из инсайдеров журналистов утверждает, что американские власти до сих пор нет подтверждений непосредственного присутствия войск КНДР в Украине.
Несмотря на это, анонимные источники утверждают, что большинство северокорейских военных, отправленных в страну-агрессор, являются силами специального назначения, и оценить их эффективность на поле боя сложно.
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