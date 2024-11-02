Атака Росії на Київ — усі подробиці та фото

Уночі 2 листопада уламки російського ударного дрона влучили у житлову багатоповерхівку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.
Головні тези:
- Внаслідок атак були пошкоджені вікна та автомобілі, а також виникла пожежа в двох будинках.
- Російські окупанти усю ніч атакували Київ за допомогою безпілотників.
Росія продовжує тероризувати Київ
Як повідомляє пресслужба Київської МВА, падіння уламків "Шахеда" також відбулося в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.
Внаслідок цього були пошкоджені вікна у кількох будинках. Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.
За словами очільника КМВА Сергія Попка, були пошкоджені щонайменше 5 припаркованих легкових авто.
Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Святошинському районі внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку. Туди викликали медиків.
Йшлося про загорання в 16-поверховому житловому будинку. Вогонь гасили на площі 50 кв. м. В екстреному порядку була здійснена евакуація мешканців будинку.
О 7:26 начальник КМДА повідомив, що зафіксовано падіння уламків безпілотника у Дніпровському районі Києва.
У Києві усю ніч лунали вибухи
Уночі 2 листопада у столиці прогриміли перші вибухи, після цього було оголошено повітряну тривогу.
Згодом стало відомо, що російські окупанти "Шахедами" атакують Україну, повітряна тривога оголошена у Київській та Чернігівській областях.
Після цього начальник Київської МВА Сергій Попко офіційно підтвердив, що в столиці працює ППО.
Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
О 5:24 у Київській ОВА також повідомили про роботу сил ППО в області по БпЛА.
О 5:55 у Києві знову пролунали вибухи. Попко написав про роботу ППО.
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