Атака Росії на Київ — усі подробиці та фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Київ — усі подробиці та фото

КМВА
Київ
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Уночі 2 листопада уламки російського ударного дрона влучили у житлову багатоповерхівку в Святошинському районі Києва, постраждало двоє людей.

Головні тези:

  • Внаслідок атак були пошкоджені вікна та автомобілі, а також виникла пожежа в двох будинках.
  • Російські окупанти усю ніч атакували Київ за допомогою безпілотників.

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Як повідомляє пресслужба Київської МВА, падіння уламків "Шахеда" також відбулося в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови.

Внаслідок цього були пошкоджені вікна у кількох будинках. Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/kyivmva

За словами очільника КМВА Сергія Попка, були пошкоджені щонайменше 5 припаркованих легкових авто.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Святошинському районі внаслідок влучання уламків безпілотника виникла пожежа в житловому будинку. Туди викликали медиків.

Фото: facebook.com/kyivmva

Йшлося про загорання в 16-поверховому житловому будинку. Вогонь гасили на площі 50 кв. м. В екстреному порядку була здійснена евакуація мешканців будинку.

Фото: facebook.com/kyivmva

О 7:26 начальник КМДА повідомив, що зафіксовано падіння уламків безпілотника у Дніпровському районі Києва.

У Києві усю ніч лунали вибухи

Уночі 2 листопада у столиці прогриміли перші вибухи, після цього було оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо, що російські окупанти "Шахедами" атакують Україну, повітряна тривога оголошена у Київській та Чернігівській областях.

Фото: facebook.com/kyivmva

Після цього начальник Київської МВА Сергій Попко офіційно підтвердив, що в столиці працює ППО.

Він закликав мешканців міста перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Фото: facebook.com/kyivmva

О 5:24 у Київській ОВА також повідомили про роботу сил ППО в області по БпЛА.

О 5:55 у Києві знову пролунали вибухи. Попко написав про роботу ППО.

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