Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

В ночь на 3 ноября РФ запустила по Украине 96 ударных БПЛА и авиационную ракету Х-59/69. Силы ПВО подтвердили сбивание ракеты и 66 дронов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 03 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ .

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Поделиться

27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.

Сейчас в воздухе два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.

РФ еще раз атаковала дронами Киев

Как сообщили в КМВА, обломками повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.

Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.

Пожаров и пострадавших нет.

Позже в КМВА добавили, что дроны были запущены преимущественно с северо-восточного направления.

На Киев БПЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли дважды, суммарно она длилась пять с половиной часов. Поделиться

Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники.

В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города.