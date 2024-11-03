Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

В ночь на 3 ноября РФ запустила по Украине 96 ударных БПЛА и авиационную ракету Х-59/69. Силы ПВО подтвердили сбивание ракеты и 66 дронов.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно отразили атаку РФ на Украину, сбив 66 беспилотников и одну ракету Х-59/69.
- Силы обороны Украины обезвредили все угрожавшие столице беспилотники, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.
- На Киев были запущены предположительно северо-восточное направление дроны, они подходили на очень малых высотах, но были успешно обезврежены.
- В ходе инцидента потери среди вражеских беспилотников составили 27 локационных утерь и улет в Беларусь одного БПЛА при атаке.
- В результате атаки РФ на Украину были зафиксированы повреждения зданий и инфраструктуры, но пожаров и пострадавших не произошло.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 03 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ .
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.
Сейчас в воздухе два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.
РФ еще раз атаковала дронами Киев
Как сообщили в КМВА, обломками повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.
Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.
Пожаров и пострадавших нет.
Позже в КМВА добавили, что дроны были запущены преимущественно с северо-восточного направления.
Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники.
В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города.
В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, сопротивление освещению и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы.
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