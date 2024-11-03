Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 66 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 3 ноября РФ запустила по Украине 96 ударных БПЛА и авиационную ракету Х-59/69. Силы ПВО подтвердили сбивание ракеты и 66 дронов.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно отразили атаку РФ на Украину, сбив 66 беспилотников и одну ракету Х-59/69.
  • Силы обороны Украины обезвредили все угрожавшие столице беспилотники, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.
  • На Киев были запущены предположительно северо-восточное направление дроны, они подходили на очень малых высотах, но были успешно обезврежены.
  • В ходе инцидента потери среди вражеских беспилотников составили 27 локационных утерь и улет в Беларусь одного БПЛА при атаке.
  • В результате атаки РФ на Украину были зафиксированы повреждения зданий и инфраструктуры, но пожаров и пострадавших не произошло.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 03 ноября враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ .

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских БПЛА в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

27 вражеских беспилотников локационно потеряно, 1 БПЛА — улетел в Беларусь.

Сейчас в воздухе два ударных БпЛА. Боевая работа продолжается. Информация уточняется и обновляется.

РФ еще раз атаковала дронами Киев

Как сообщили в КМВА, обломками повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.

Кроме того, взрывной волной повреждено остекление окон общежития на 1-м и 2-м этажах и остекление окон в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.

Пожаров и пострадавших нет.

Позже в КМВА добавили, что дроны были запущены преимущественно с северо-восточного направления.

На Киев БПЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах. В течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли дважды, суммарно она длилась пять с половиной часов.

Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники.

В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города.

В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, сопротивление освещению и электросети. В не менее пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы.

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