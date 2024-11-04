Сили ППО збили 50 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну балістикою, керованими авіабомбами та 80 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона збила 50 ворожих дронів.
Головні тези:
- Українські повітряні сили збили 50 ворожих дронів у ході атаки РФ на кілька областей України.
- Російські війська запустили балістичну ракету та керовані авіабомби, а також експлуатували безпілотники типу “Shahed” у нападі на українську територію.
- Захисні військові підрозділи України успішно відбили напад з використанням зенітних ракетних військ, авіації та інших технічних засобів.
- Під час атаки на Київ збройні сили РФ втратили всі свої безпілотники завдяки ефективній дії ППО України.
- Уламки відповідних дронів впали в місцевості без шкідливих наслідків для цивільного населення.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області та атакував керованими авіабомбами Харківщину.
БпЛА типу "Shahed" та невстановленого типу російські загарбники запускали із Брянщини, Курщини та Приморсько-Ахтарська.
Станом на 8.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.
27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Росія вкотре атакувала дронами Київ
В ніч на 4 листопада Київ вкотре опинився під атакою безпілотників збройних сил РФ. Проте сили ППО знешкодили всі дрони окупантів.
Водночас внаслідок атаки дронів на Київ сталося падіння уламків БпЛА. Зокрема, вони впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.
Були зафіксовані локальні пожежі — горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань.
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