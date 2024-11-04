Сили ППО збили 50 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну балістикою, керованими авіабомбами та 80 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона збила 50 ворожих дронів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області та атакував керованими авіабомбами Харківщину.

БпЛА типу "Shahed" та невстановленого типу російські загарбники запускали із Брянщини, Курщини та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Фото — t.me/kpszsu

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Росія вкотре атакувала дронами Київ

В ніч на 4 листопада Київ вкотре опинився під атакою безпілотників збройних сил РФ. Проте сили ППО знешкодили всі дрони окупантів.

Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети — наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені, — повідомили в КМВА. Поширити

Водночас внаслідок атаки дронів на Київ сталося падіння уламків БпЛА. Зокрема, вони впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

Були зафіксовані локальні пожежі — горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань.