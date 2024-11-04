Сили ППО збили 50 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 50 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 50 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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У ніч на 4 листопада російські війська атакували Україну балістикою, керованими авіабомбами та 80 ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона збила 50 ворожих дронів.

Головні тези:

  • Українські повітряні сили збили 50 ворожих дронів у ході атаки РФ на кілька областей України.
  • Російські війська запустили балістичну ракету та керовані авіабомби, а також експлуатували безпілотники типу “Shahed” у нападі на українську територію.
  • Захисні військові підрозділи України успішно відбили напад з використанням зенітних ракетних військ, авіації та інших технічних засобів.
  • Під час атаки на Київ збройні сили РФ втратили всі свої безпілотники завдяки ефективній дії ППО України.
  • Уламки відповідних дронів впали в місцевості без шкідливих наслідків для цивільного населення.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Дніпропетровщині з Ростовської області та атакував керованими авіабомбами Харківщину.

БпЛА типу "Shahed" та невстановленого типу російські загарбники запускали із Брянщини, Курщини та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Фото — t.me/kpszsu

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Росія вкотре атакувала дронами Київ

В ніч на 4 листопада Київ вкотре опинився під атакою безпілотників збройних сил РФ. Проте сили ППО знешкодили всі дрони окупантів.

Чергова ніч з черговою атакою на Київ безпілотників збройних сил Росіі. Ворог використав вже звичну тактику. Але знов не досяг мети — наші сили оборони доклали максимум зусиль аби всі БпЛА противника були знешкоджені, — повідомили в КМВА.

Водночас внаслідок атаки дронів на Київ сталося падіння уламків БпЛА. Зокрема, вони впали в Оболонському та Деснянському районах на відкритій місцевості.

Були зафіксовані локальні пожежі — горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань.

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